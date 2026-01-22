Corte de LUZ el 24 y 25 de enero: Verifica si tu zona se verá afectada con la interrupción del servicio

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Anuncian cortes de luz programados para este sábado 24 y domingo 25 de enero. Conoce si tu distrito se verá afectado con esta interrupción temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz el 24 y 25 de enero

Si eres de las personas que trabaja de forma remota desde casa o tienes que usar algún electrodoméstico u otro artefacto que necesite energía eléctrica este 24 y 25 de enero, lo ideal es que tengas en cuenta antes que el servicio se verá interrumpido de forma temporal, según el más reciente reporte de la empresa Hidrandina, compartido en su portal oficial.

Dicha institución explicó que el motivo detrás de los cortes de luz a ejecutar son trabajos de mantenimiento y ampliación de redes eléctricas, así como la subsanación de deficiencias, el cambio de transformadores y otras acciones esenciales que permitan seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios en el país.

En ese marco, recomienda planificar actividades con anticipación para minimizar inconvenientes en lo que dura el corte del servicio. Las regiones que se verán afectadas este sábado y domingo son Áncash y Cajamarca.

Interrupción del servicio este 24 de enero

Hidrandina reportó que uno de los cortes programados este sábado 24 de enero en Áncash afectará las siguientes zonas:

Pomabamba desde las 7:00 a.m. a 10:00 a.m.: Parobamaba, Quinuabamba y anexos. Conopa y Chogo.

desde las a.m.: Parobamaba, Quinuabamba y anexos. Conopa y Chogo. En Independencia / Huraz desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.: Jr. Francisco de Zela, Jr. Corongo, Jr. Pallasca del Barrio de Centenario.

Asimismo, la empresa eléctrica indicó que la interrupción temporal se dará también en Cajamarca, precisamente en:

Baños del Inca desde las 9:00 a.m. a 12:00 p.m.: C.P.M. Tres Molinos.

Sin luz este domingo 25 de enero

Por otro lado, el corte de luz programado para este domingo se dará en las siguientes zonas de Áncash:

En Chimbote, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m .: Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio la Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural mi establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal - Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ El Porvenir, PP. JJ La Unión, AA.HH. Primavera Alta, PP. JJ. La Primavera, Virgen de Guadalupe, La Campiña, AA.HH. Villa el Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ. Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Tupac Amaru Alto y Bajo Tambo Real -, AA. HH. Ampl. La Unión, C.P. Kilómetro 8, Centro Poblado Tupac Bajo, AA.HH. Laderas Los Jardines, AA.HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA.HH. Laderas de Los Jardines, AA.HH. El Mirador - Chachapoyas, Anexo La Campiña San José, AA. HH. Nuevo Amanecer, AA.HH. Pampadura, AA.HH. Santa Elisa, AA.HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA.HH. Chachapoyas Bajo, AA.HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1.ª etapa, Anexo Chachapoyas, AA.HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA.HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, AA.HH. Nueva Esperanza Parcela A, AA.HH. Santa Rosa, AA. HH. Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ. 3 de Octubre.

desde las .: Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio la Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural mi establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal - Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ El Porvenir, PP. JJ La Unión, AA.HH. Primavera Alta, PP. JJ. La Primavera, La Campiña, AA.HH. Villa el Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ. Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Tupac Amaru Alto y Bajo Tambo Real -, AA. HH. Ampl. La Unión, C.P. Kilómetro 8, Centro Poblado Tupac Bajo, AA.HH. Laderas Los Jardines, AA.HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA.HH. Laderas de Los Jardines, AA.HH. El Mirador - Anexo La Campiña San José, AA. HH. Nuevo Amanecer, AA.HH. Pampadura, AA.HH. Santa Elisa, AA.HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA.HH. Chachapoyas Bajo, AA.HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1.ª etapa, Anexo Chachapoyas, AA.HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA.HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, A, AA.HH. Santa Rosa, AA. HH. Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ. 3 de Octubre. Santa Clemencia, El Mirador, Villa el Salvador, Santa Elisa, Chachapoyas Alto, Pampadura, Ampliación Pampa Dura Darío Velarde, Cahuide, Nueva Esperanza, El Pozo, Sector Las Cruces - Montesarumo.

Mientras que en Cajamarca no contarán con el servicio estas zonas:

Contumaza desde las 7:00 a.m. a 4:30 p.m.: Pueblo Contumaza.

Ante el anuncio de Hidrandina de que ejecutará cortes de luz en Áncash y Cajamarca, no dudes en tomar tus precauciones y no verte afectado en lo que dure la suspensión temporal del servicio eléctrico este 24 y 25 de enero.