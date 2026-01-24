¿Cúal es el precio del DÓLAR HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este sábado 24 de enero

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o vender dólares este sábado, 24 de enero, lo ideal es saber primero cuál es el precio actual de esta divisa en Perú, así como su cotización del tió de cambio.

Precio del dólar hoy, 24 de enero

Mantenerse informado sobre cuál es el precio del dólar es esencial debido a que esta moneda actúa como una referencia para la economía. Muchos países, entre ellos, Perú, usan dicha divisa como punto de comparación para fijar precios, tomar decisiones y planificar gastos.

Además, identificar a tiempo cuál es su comportamiento y fluctuación de forma diaria te permite proteger tu poder adquisitivo y evitar pérdidas al momento de realizar alguna operación o transacción financiera. Una entidad del Estado que te ayuda a conocer el valor actual del dólar así como el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Así que si buscas anticipar los cambios económicos y planificar con mayor seguridad, te revelamos cuáles son esos valores este sábado, 24 de enero, ¡toma nota!

SÁBADO, 24 DE ENERO ¿Cómo afecta lo que ocurre en Gaza y Ucrania al mercado de las criptomonedas? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.349 S/ 3.359

Pues bien, los valores reflejados por la Sunat revelan una ligera variación a la baja en comparación al día de ayer, viernes 23 de enero donde la compra de esta divisa era de S/3.352, mientras que la venta era de S/3.360.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Valores del 24 de enero: Compra a S/3.345 - Venta a S/3.360.

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú este sábado.

BCRP: Así cerró el dólar ayer, 23 de enero

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, en 3,3530, (con una apertura de 3,3550), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3522, con un máximo de 3,3530 y un mínimo de 3,3510.

Recuerda que el comportamiento de esta divisa estadounidense puede variar conforme pasen las horas debido a una serie de factores, entre ellos, la intervención del BCRP, precio de las commodities, las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), la ley de oferta y demanda, así como factores políticos internos.

Así cerró el dólar ayer en Perú, según el BCRP.

Por lo tanto, si buscas identificar cuál es el mejor momento para comprar o vender dólares en Perú este sábado, 24 de enero, lo ideal es mantenerte informado cuál es su fluctuación antes de cualquier inversión.