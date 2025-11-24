Sin luz desde el 25 al 27 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado con el corte del servicio eléctrico?

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verifica qué zonas se verán afectadas con el corte de luz programado para este martes 25 al jueves 27 de noviembre. En la siguiente nota de Exitosa podrás conocer el horario establecido para los trabajos de mantenimiento.

¿Dónde habrá corte de luz?

A través de sus redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) e Hidrandina, reportaron cuáles son los distritos donde realizarán la interrupción temporal del servicio de energía eléctrica esta semana en el país.

De acuerdo al más reciente reporte de esas dos instituciones, el motivo del corte de luz es por acciones que se realizarán para fortalecer la infraestructura y reforzar las redes de alta tensión y así no tener inconvenientes en el servicio en el futuro. Exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el anuncio del corte masivo.

Sin luz el 25 de noviembre

Según Seal, el martes 25 de noviembre, no habrá luz en Arequipa, precisamente en los siguientes distritos:

Urbanizaciones del distrito de Yanque: sector de Chollorota por trabajos de mantenimiento de redes de media tensión (cambio de cruceta y podado de árboles) desde las 8:00 hasta las 4:00 p.m . Circuito Callalli 22.9 desde CC 200249.

sector de Chollorota por trabajos de mantenimiento de redes de media tensión (cambio de cruceta y podado de árboles) desde . Circuito Callalli 22.9 desde CC 200249. Urbanizaciones del distrito de Alca: desde las 7:00 a 3:00 p.m. en Alca, Ayahuasi, Cahuana, Huillac, Ticnay.

desde las en Alca, Ayahuasi, Cahuana, Huillac, Ticnay. Urbanizaciones del distrito de Huaynacotas : desde las 7:00 a 3:00 p.m. en Anatabamba, Chincayllapa, Huacay, Piramarca, Sarasara, Tarhuara, Yurac.

: desde las 7:00 a 3:00 p.m. en Anatabamba, Chincayllapa, Huacay, Piramarca, Sarasara, Tarhuara, Yurac. Urbanizaciones del distrito de Puyca: Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Petcce, Puica, Sayparara, Sayroso, Soncco, Suni. Desde las 7:00 a 3:00 p.m. por subsanación de deficiencias de acuerdo al Proc. 014-2022-OS/CD.

Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Petcce, Puica, Sayparara, Sayroso, Soncco, Suni. Desde las 7:00 a 3:00 p.m. por subsanación de deficiencias de acuerdo al Proc. 014-2022-OS/CD. Desde las 6:00 a 3:00 p.m. en el distrito de Chiguata: Anecto Cangallo, anexo La Rinconada, anexo Quillocona, anexo Villa Santa María, Buena Vista, Cerrito Benavente, Chiguata, Espíritu Santo, Irrigación Santa María II, La Bedoya, La Capilla, Tilumpaya.

en el distrito de Chiguata: Anecto Cangallo, anexo La Rinconada, anexo Quillocona, anexo Villa Santa María, Buena Vista, Cerrito Benavente, Chiguata, Espíritu Santo, Irrigación Santa María II, La Bedoya, La Capilla, Tilumpaya. Desde las 7:30 a.m. a 2:30 p.m. en urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: Alto de La Luna, Av. Residencial Los Olmos, Bancarios, Cooperativa Lambramani, Daniel Alcides Carrión, La Esperanza, Adepa, La Melgariana El Cóndor, Las Begonias, Monterry, Pedro Diez Canseco, Quinta Tristán, La Esperanza Adepa.

Corte de luz en Islay.

Por su parte, Hidrandina anuncia que no habrá luz en La Libertad, en el distrito de Víctor Larco, desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de ahí desde las 11:30 a 1:30 p.m. También interrumpirán el servicio en Trujillo desde las 3:00 p.m. a 5:30 p.m.

Corte programado para el 26 de noviembre

También puedes verificar en las siguientes imágenes las zonas que no contarán con energía eléctrica este miércoles 26 de noviembre:

Sin luz este 26 de noviembre, en Arequipa.

La luz se irá en La Libertad, en el distrito de Moche, desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m., según el último reporte de Hidrandina.

Interrupción del servicio el jueves 27

Por último, el 27 de noviembre no habrá luz desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en:

Urbanizaciones del distrito de Alca: La Lucha, Yumasca.

Urbanizaciones del distrito de Cotahuasi: Acobamba, Ccanchapata 2, Cuno Cuno, Villa Chacaylla.

Urbanizaciones del distrito de Huaynacotas: Chaclla, Huaynacotas, Luicho Chico, Luicho Grande, Taurisma, Visve.

Urbanizaciones del distrito de Pampamarca: Chochapampa, Mungui, Pampamarca, Rumihuasi, Santa Rosa, Sencsincaylla, Tecca.

En Tomepampa: Achambi, Huayhuanca, Locrahuanca, Tomepampa.

Es así como SEAL e Hidrandina reportaron, en sus redes sociales, que tienen cortes programados desde el 25 al 27 de noviembre en Arequipa y La Libertad.