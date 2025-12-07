RENIEC atenderá los feriados del 8 y 9 de diciembre: Estas son las AGENCIAS para trámites de DNI

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Aprovecha! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que atenderá los días feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en más de 50 centros de atención a nivel nacional para facilitar la celeridad en los trámites y entregas de DNI, de cara a las Elecciones 2026.

El organismo informó que estos feriados abrirá las puertas de sus oficinas registrales en todo el Perú de 8:45 a.m. a 4:45 p.m, donde los ciudadanos podrán aprovechar su tiempo libre en este feriado largo para ganar tiempo y regularizar sus trámites. Revisa aquí cuáles estarán disponibles.

Lima: Agencias de RENIEC abiertas durante feriados

Según señaló RENIEC, sus centros de atención estarán operativos este 8 y 9 de diciembre en los siguientes distritos de Lima:

Independencia

Jesús María

San Borja

San Juan de Lurigancho

San Juan de Miraflores

Santa Anita

📢 ¡Atención!

El #Reniec atenderá este 9 de diciembre trámites y entregas de #DNIe en estas oficinas, de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.



🔗 Realiza tus pagos con anticipación a través de Yape, Agente BCP, Págalo. pe o el Banco de la Nación.



Más información: https://t.co/UKvbHTcYpv pic.twitter.com/1dTNQHAVCb — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) December 5, 2025

Provincias: Agencias de RENIEC abiertas durante feriados

Durante el lunes 8 de diciembre, atenderán 46 oficinas ubicadas en:

Ayacucho (3)

Cusco (5)

Huancavelica (4)

Huánuco (4)

Ica (6)

Junín (5)

Madre de Dios (1)

Pasco (2)

Puno (8)

San Martín (1)

Durante el martes 9 de diciembre, recibirán a los ciudadanos en feriado en 51 oficinas ubicadas en:

Andahuaylas (1)

Ayacucho (2)

Huancavelica (4)

Huánuco (4)

Ica (6)

Junín (5)

Loreto (2)

Pasco (2)

Puno (8)

San Martín (10)

Algunas limitaciones a considerar en provincia

Es importante tener en cuenta que la entidad informó que algunas oficinas en provincias solo realizarán entregas de DNI, mientras que otras atenderán trámites y permitirán a los ciudadanos recoger su documento de identidad.

El lunes 8 de diciembre, la limitación aplicará para:

Huancavelica (OR Angaraes, OR Tayacaja y OR Acobamba)

Huánuco, (MAC Huánuco y PAP Huamalies)

Pasco (Agencias Pasco y Palcazu)

San Martín (PAP Tocache)

El martes 9 de diciembre, aplicará para:

Huancavelica (OR Angaraes, OR Tayacaja y OR Acobamba)

Huánuco, (MAC Huánuco y PAP Huamalies)

Ica (Agencias Pisco, Nasca y Parcona)

Pasco (Agencias Pasco y Palcazu)

San Martín (PAP Tocache)

Para más detalles sobre oficinas, ubicación, horarios, agencias y trámites a realizar, ingresa al portal oficial.

¿Cómo tramitar el DNI electrónico 3.0?

Mediante trámite presencial, los adultos que obtengan el DNIe por primera vez deberán abonar el pago de S/ 30, mientras que el costo será de S/ 16 en caso de menores de edad.

Si ya cuentas con DNIe y requieres renovarlo, el costo es de S/ 41 soles. Por su parte, el duplicado costará S/ 33. Ambos trámites se realizan por la web.

Los pagos se pueden realizar mediante Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe. Estos son los pasos para realizar el pago:

Genera un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el trámite a realizar. Ingresa a Yape > Yapear servicios > RENIEC y colocar el número de ticket.

Mediante Pagalo.pe o agencia del Banco de la Nación, debes contar con el código correspondiente al trámite, acercarte a la agencia con este código y realizar el pago.