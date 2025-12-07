RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡A tomar en cuenta!

RENIEC atenderá los feriados del 8 y 9 de diciembre: Estas son las AGENCIAS para trámites de DNI

Durante los feriados del 8 y 9 de diciembre, la RENIEC confirmó que más de 50 oficinas a nivel nacional atenderán al público para trámites de DNI de cara a Elecciones 2026. Revisa las que estarán disponibles.

RENIEC atenderá trámites de DNI durante los feriados de este lunes 8 y martes 9
RENIEC atenderá trámites de DNI durante los feriados de este lunes 8 y martes 9 (Difusión)

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Aprovecha! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que atenderá los días feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en más de 50 centros de atención a nivel nacional para facilitar la celeridad en los trámites y entregas de DNI, de cara a las Elecciones 2026.

El organismo informó que estos feriados abrirá las puertas de sus oficinas registrales en todo el Perú de 8:45 a.m. a 4:45 p.m, donde los ciudadanos podrán aprovechar su tiempo libre en este feriado largo para ganar tiempo y regularizar sus trámites. Revisa aquí cuáles estarán disponibles.

Lima: Agencias de RENIEC abiertas durante feriados

Según señaló RENIEC, sus centros de atención estarán operativos este 8 y 9 de diciembre en los siguientes distritos de Lima:

  • Independencia
  • Jesús María
  • San Borja
  • San Juan de Lurigancho
  • San Juan de Miraflores
  • Santa Anita

Provincias: Agencias de RENIEC abiertas durante feriados

Durante el lunes 8 de diciembre, atenderán 46 oficinas ubicadas en:

  • Ayacucho (3)
  • Cusco (5)
  • Huancavelica (4)
  • Huánuco (4)
  • Ica (6)
  • Junín (5)
  • Madre de Dios (1)
  • Pasco (2)
  • Puno (8)
  • San Martín (1) 

Durante el martes 9 de diciembre, recibirán a los ciudadanos en feriado en 51 oficinas ubicadas en:

  • Andahuaylas (1)
  • Ayacucho (2)
  • Huancavelica (4)
  • Huánuco (4)
  • Ica (6)
  • Junín (5)
  • Loreto (2)
  • Pasco (2)
  • Puno (8)
  • San Martín (10)

Algunas limitaciones a considerar en provincia

Es importante tener en cuenta que la entidad informó que algunas oficinas en provincias solo realizarán entregas de DNI, mientras que otras atenderán trámites y permitirán a los ciudadanos recoger su documento de identidad.

El lunes 8 de diciembre, la limitación aplicará para:

  • Huancavelica (OR Angaraes, OR Tayacaja y OR Acobamba)
  • Huánuco, (MAC Huánuco y PAP Huamalies)
  • Pasco (Agencias Pasco y Palcazu)
  • San Martín (PAP Tocache)

El martes 9 de diciembre, aplicará para:

  • Huancavelica (OR Angaraes, OR Tayacaja y OR Acobamba)
  • Huánuco, (MAC Huánuco y PAP Huamalies)
  • Ica (Agencias Pisco, Nasca y Parcona)
  • Pasco (Agencias Pasco y Palcazu)
  • San Martín (PAP Tocache)

Para más detalles sobre oficinas, ubicación, horarios, agencias y trámites a realizar, ingresa al portal oficial.

¿Cómo tramitar el DNI electrónico 3.0?

Mediante trámite presencial, los adultos que obtengan el DNIe por primera vez deberán abonar el pago de S/ 30, mientras que el costo será de S/ 16 en caso de menores de edad.

Si ya cuentas con DNIe y requieres renovarlo, el costo es de S/ 41 soles. Por su parte, el duplicado costará S/ 33. Ambos trámites se realizan por la web.

Los pagos se pueden realizar mediante Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe. Estos son los pasos para realizar el pago:

  1. Genera un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
  2. Selecciona el trámite a realizar.
  3. Ingresa a Yape > Yapear servicios > RENIEC y colocar el número de ticket.

Mediante Pagalo.pe o agencia del Banco de la Nación, debes contar con el código correspondiente al trámite, acercarte a la agencia con este código y realizar el pago.

