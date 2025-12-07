RENIEC atenderá los feriados del 8 y 9 de diciembre: Estas son las AGENCIAS para trámites de DNI

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/12/2025
¡Aprovecha! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que atenderá los días feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en más de 50 centros de atención a nivel nacional para facilitar la celeridad en los trámites y entregas de DNI, de cara a las Elecciones 2026.
El organismo informó que estos feriados abrirá las puertas de sus oficinas registrales en todo el Perú de 8:45 a.m. a 4:45 p.m, donde los ciudadanos podrán aprovechar su tiempo libre en este feriado largo para ganar tiempo y regularizar sus trámites. Revisa aquí cuáles estarán disponibles.
Lima: Agencias de RENIEC abiertas durante feriados
Según señaló RENIEC, sus centros de atención estarán operativos este 8 y 9 de diciembre en los siguientes distritos de Lima:
- Independencia
- Jesús María
- San Borja
- San Juan de Lurigancho
- San Juan de Miraflores
- Santa Anita
Provincias: Agencias de RENIEC abiertas durante feriados
Durante el lunes 8 de diciembre, atenderán 46 oficinas ubicadas en:
- Ayacucho (3)
- Cusco (5)
- Huancavelica (4)
- Huánuco (4)
- Ica (6)
- Junín (5)
- Madre de Dios (1)
- Pasco (2)
- Puno (8)
- San Martín (1)
Durante el martes 9 de diciembre, recibirán a los ciudadanos en feriado en 51 oficinas ubicadas en:
- Andahuaylas (1)
- Ayacucho (2)
- Huancavelica (4)
- Huánuco (4)
- Ica (6)
- Junín (5)
- Loreto (2)
- Pasco (2)
- Puno (8)
- San Martín (10)
Algunas limitaciones a considerar en provincia
Es importante tener en cuenta que la entidad informó que algunas oficinas en provincias solo realizarán entregas de DNI, mientras que otras atenderán trámites y permitirán a los ciudadanos recoger su documento de identidad.
El lunes 8 de diciembre, la limitación aplicará para:
- Huancavelica (OR Angaraes, OR Tayacaja y OR Acobamba)
- Huánuco, (MAC Huánuco y PAP Huamalies)
- Pasco (Agencias Pasco y Palcazu)
- San Martín (PAP Tocache)
El martes 9 de diciembre, aplicará para:
- Huancavelica (OR Angaraes, OR Tayacaja y OR Acobamba)
- Huánuco, (MAC Huánuco y PAP Huamalies)
- Ica (Agencias Pisco, Nasca y Parcona)
- Pasco (Agencias Pasco y Palcazu)
- San Martín (PAP Tocache)
Para más detalles sobre oficinas, ubicación, horarios, agencias y trámites a realizar, ingresa al portal oficial.
¿Cómo tramitar el DNI electrónico 3.0?
Mediante trámite presencial, los adultos que obtengan el DNIe por primera vez deberán abonar el pago de S/ 30, mientras que el costo será de S/ 16 en caso de menores de edad.
Si ya cuentas con DNIe y requieres renovarlo, el costo es de S/ 41 soles. Por su parte, el duplicado costará S/ 33. Ambos trámites se realizan por la web.
Los pagos se pueden realizar mediante Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe. Estos son los pasos para realizar el pago:
- Genera un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
- Selecciona el trámite a realizar.
- Ingresa a Yape > Yapear servicios > RENIEC y colocar el número de ticket.
Mediante Pagalo.pe o agencia del Banco de la Nación, debes contar con el código correspondiente al trámite, acercarte a la agencia con este código y realizar el pago.