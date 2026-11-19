19/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia puso en marcha la primera fase de un plan para controlar la población de hipopótamos descendientes de los ejemplares que Pablo Escobar introdujo al país hace más de cuatro décadas. La estrategia contempla aplicar eutanasia química a diez animales identificados como prioritarios en el Magdalena Medio antioqueño, debido a su cercanía con zonas habitadas.

Riesgo para las comunidades

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) explicó que la selección responde principalmente al peligro que estos animales representan para los habitantes. Uno de los casos más preocupantes ocurre en Puerto Nare, donde 23 estudiantes se encuentran diariamente con un hipopótamo durante sus desplazamientos. Otros ejemplares están cerca de sectores poblados de Doradal.

Cómo se ejecutará la medida

Una mesa técnica liderada por Cornare coordinará las intervenciones con respaldo científico y criterios de bienestar animal. La primera fase contará con una inversión inicial de 500 millones de pesos colombianos, aportados por esa corporación, Corantioquia y el Ministerio de Ambiente.

Para los procedimientos, las autoridades esperan importar etorfina, un medicamento especializado. Según las estimaciones de Cornare, cada intervención podría superar los 40 millones de pesos colombianos.

La eutanasia no será la única herramienta: el plan también contempla esterilización, traslado, confinamiento, monitoreo y educación ambiental. Asimismo, se buscará que santuarios y zoológicos internacionales reciban ejemplares.

De zoológico privado a especie invasora

El origen del problema se remonta a los cuatro hipopótamos que Escobar llevó desde África para su zoológico particular. Décadas después, sus descendientes se expandieron y fueron declarados especie exótica invasora en Colombia en 2022.

Cornare calcula que actualmente habría entre 250 y 260 ejemplares en el país, aunque advierte que es necesario actualizar el inventario. El control busca reducir tanto los riesgos para las comunidades como los impactos sobre la fauna y los recursos naturales.