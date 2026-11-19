19/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La llegada de lluvias intensas por el fenómeno El Niño genera preocupación en la región Piura, dado que este sector no estaría preparado para recibir este impacto climatológico, según el alcalde de Sullana.

Alcalde de Sullana reporta falta de medidas ante lluvias

En diálogo con Exitosa, Marlem Marcelino Mogollón, alcalde de Sullana, advirtió que la ciudad no estaría preparada para afrontar los efectos de este evento climático y cuestionó que, pese a las experiencias de años anteriores, todavía no se hayan ejecutado soluciones definitivas para prevenir posibles inundaciones.

Asimismo, recordó que desde el fenómeno El Niño de 1983 se debieron plantear medidas estructurales para reducir los riesgos ante las precipitaciones. En ese sentido, puso como ejemplo las obras de prevención desarrolladas en Ecuador y lamentó que en el Perú no se haya avanzado de la misma manera.

"No estamos preparados. Desde el año 83 debimos plantear soluciones definitivas como lo ha hecho Ecuador. Hasta ahora no se ha planteado", manifestó durante la entrevista.

En ese sentido, Mogollón recordó lo ocurrido en 2023, cuando el ingreso de un importante caudal de agua proveniente de lluvias registradas en Ecuador llegó hasta la represa de Poechos. Según explicó, esta infraestructura abastece a la agricultura y a la población de las provincias de Sullana, Paita, Piura y Sechura, además de permitir el riego de diversos cultivos de la región.

De acuerdo con el alcalde, en aquella oportunidad ingresaron aproximadamente 8 mil metros cúbicos de agua por segundo, una cantidad que calificó como extraordinaria y que evidencia la magnitud de los riesgos que enfrenta la zona ante precipitaciones intensas.

Advierte posibles lluvias de hasta 250 milímetros

Por otro lado, el alcalde expresó su preocupación por las proyecciones de lluvias para los próximos meses y pidió que las autoridades utilicen información oficial para comunicar los posibles escenarios climáticos a la población.

Como referencia, mencionó que recientemente se registraron lluvias de 100 milímetros en Chulucanas. Además, recordó que durante los fenómenos El Niño de 1983, 1998 y 2017 se alcanzaron precipitaciones de 180, 200 y 220 milímetros, respectivamente.

También, reveló que, durante una reunión con representantes del Senamhi en Lima, recibieron información sobre posibles precipitaciones que podrían alcanzar picos de 250 milímetros, escenario que consideró alarmante y que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas en Piura.

Finalmente, la llegada de lluvias intensas por el fenómeno El Niño genera preocupación en la región Piura, debido a que la zona no estaría preparada para afrontar el impacto de este evento climático. Así lo advirtió el alcalde de Sullana, quien expresó su inquietud ante las proyecciones.