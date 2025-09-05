Accidente en Pasamayo: Choque múltiple por neblina deja hasta 10 heridos

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta mañana a la altura del kilómetro 65 en la carretera Panamerican Norte, más conocida como Variante Pasamayo, en la provincia de Huaral, Lima. Se trata de un chofe múltiple que, según información preliminar, involucraría hasta a 14 vehículos.

Accidente causado por densa neblina

El accidente habría ocurrido debido a la densa neblina que dificulta la visión de los conductores para observar las señales viales y la reacción de los choferes. Además, se sabe que hasta 3 buses de transporte interprovincial con pasajeros estarían implicados así como 11 vehículos de menor tamaño.

Tras lo sucedido, pasajeros descendieron de sus vehículos hasta la pista y han optado por caminar sobre la pista. Efectivos de la Policía Nacional han llegado hasta el lugar de los hechos, así como unidades de los Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia.

Aquellos que viajaban al norte del país permanecen varado debido a la espera en la atención de la emergencia y la liberación de la vía que se encuentra interrumpida, según el Mapa de Alerta del Estado de Vía de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (SUTRAN).

MINSA informa

El Ministerio de Salud, informó a través de sus redes sociales de la colisión vehicular múltiples, la que ha dejado según data de la cartera, hasta 10 heridos. Por ello, se ha movilizado a 3 ambulancias y a 13 trabajadores de salud para atender a los afectados.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/XhYHN4sVrh — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 5, 2025

Según el jefe de Carreteras Lima Norte de la PNP, Comandante Víctor Astete, en declaraciones para Andina, son heridos con daños menores y se han revisado todos los vehículos involucrados, descartando la presencia de fallecidos a causa del accidente.

"Gracias a Dios ha habido una respuesta inmediata de la policía de carreteras, también de los bomberos y al momento tenemos una persona lesionada, unas seis personas con daños leves y han sido conducidas al centro médico de Chaclacayo. Se ha verificado en todos los vehículos y no hay fallecidos", dio a conocer.

Cabe señalar, que en la Variante Pasamayo se suelen registrar esta clase de accidentes de forma recurrente a causa de la densa neblina, justamente por ello, hay un equipo de la policía de carreteras desplegado en cada extremo de la zona para atender las emergencias que se presenten.

De esta manera, se registró un choque múltiple que ha dejado hasta a 10 personas heridas, según el MINSA, en la Variante Pasamayo, a la altura del kilómetro 65 de la carretera Panamericana Norte.