Presidente Jerí fija rumbo de su Gobierno: "Hay un firme compromiso con la planificación a largo plazo"

Durante la ceremonia de inauguración del IV Congreso Internacional Planifica Perú 2050, el presidente José Jerí afirmó que su gobierno de transición está comprometido de forma permanente con la planificación, a mediano y largo plazo, para el crecimiento del país.

En este evento realizado este jueves 11 de diciembre y organizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplán), se promueven las propuestas para fortalecer la planificación y el desarrollo sostenible del Perú.

Gobierno de transición apuesta por la planificación

Desde el auditorio del Colegio Médico del Perú (CMP) en Miraflores, el jefe de Estado resaltó la importancia de la planificación sostenida en el tiempo y la articulación entre autoridades, aprovechando la experiencia de estas y los activos estratégicos disponibles.

"Las autoridades políticas que estamos de paso tienen que seguir una lógica de Estado, darle planificación al país con un principio de realidad. Por ello, hay un firme compromiso de parte del Ejecutivo de dar apoyo a todo lo que sea planificación en el país", manifestó.

Asimismo, tal y como lo viene expresando en diversas declaraciones, reiteró que los principales problemas del país no son propios de su gestión, sino un resultado de años sin tener una estrategia conjunta.

"Somos un país que tiene una alta potencialidad, tenemos todos los elementos para explotarlos, pero por una mala comunicación entre sus autoridades de todos los niveles, nunca hemos podido sacar nuestro verdadero potencial", sostuvo.

Jerí aseguró que el Perú tiene "todo para ser lo que querramos ser", pero que "aun no hemos despertado" adecuadamente para capitalizar los recursos con los que cuenta el país. Sostuvo que, para ello, se necesita "la plena convicción que tiene este gobierno de la importancia de la planificación en todos los niveles del Estado".

"Las autoriades no tenemos una fórmula mágica"

El mandatario señaló que el Ejecutivo debe seguir un plan sostenido y no inventar uno nuevo, lo cual considera que ha estado sucediendo en gestiones anteriores.

"Cada cuatro o cinco años no podemos inventar el país y creer que las autoridades tenemos la fórmula mágica para sacar al país adelante", aseguró.

Además, el presidente interino consideró fundamental aprovechar la experiencia de funcionarios públicos y expertos que hayan logrado resultados concretos para reducir el margen de error en las políticas.

"La experiencia es sumamente importante para garantizar continuidad. Hay muchos retos como Estado, por lo que hay que buscar los entendimientos", agregó.

