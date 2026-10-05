Ministro de Salud respalda viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España: "Es sumamente importante"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció públicamente sobre las solicitudes de viaje al extranjero de Keiko Fujimori con destino a El Salvador y España, respaldando la relevancia de estas salidas para el intercambio de experiencias en materia de seguridad y tecnología médica.

Luis Dyer respalda el viaje internacional de Keiko Fujimori

Tras culminar su participación en la comisión bicameral de presupuesto en el Palacio Legislativo, el integrante del Gabinete fue el único funcionario que se detuvo ante los medios de comunicación para fijar su postura sobre estas actividades institucionales.

El titular del sector Salud sostuvo que la visita a Centroamérica resulta favorable para la gestión pública, puesto que permitirá conocer de cerca los avances logrados por dicha nación en diversas áreas operativas e institucionales. Al responder a los medios periodísticos, el representante del Minsa resaltó que existen aspectos sanitarios específicos donde el trabajo conjunto y la observación de otros modelos de gestión aportan un beneficio directo al país.

"Es sumamente importante, no solamente en tema de seguridad. El Salvador también tiene, en el caso de mi ministerio una gran experiencia en lo que es telemedicina y por lo tanto hay que realmente ver que otros países han avanzado en esos aspectos", detalló.

Confianza en el Parlamento y avances en la comisión presupuestal

Por otro lado, el representante de la cartera de Salud abordó el desempeño del Poder Legislativo al término de la jornada de trabajo parlamentario, manifestando que confía en el criterio de los parlamentarios para evaluar las propuestas planteadas por el Ejecutivo. Durante la sesión de trabajo, las autoridades abordaron los montos y requerimientos de cada sector para garantizar la continuidad de las políticas públicas orientadas a la población.

"Yo confío mucho en el Congreso en verdad. Hoy hemos estado en una comisión de presupuesto donde realmente muchas preguntas han sido muy bien pensadas y sobre todo, obviamente con todo derecho de preguntar la necesidad puntual sobre todo la necesidad de cada programa, pero hemos podido contestar y sobre todo exponer. Yo estoy confiado realmente que hoy el país no puede parar", señaló.

Finalmente, el funcionario enfatizó que la atención de las necesidades del Estado exige mantener la fluidez en el trabajo normativo y administrativo para no obstaculizar los proyectos en desarrollo. El sustento del presupuesto anual y la absolución de inquietudes en la sede parlamentaria constituyen pasos fundamentales para asegurar el financiamiento continuo de las principales intervenciones en el ámbito de la salud pública.

En ese sentido, el ministro de Salud, Luis Dyer, reafirmó su confianza en la labor conjunta con el Congreso de la República y reiteró que las actividades internacionales de Keiko Fujimori aportan una visión constructiva para el progreso institucional y el desarrollo de programas clave en el Perú.