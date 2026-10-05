Festival de Lima Alterna acusa al LUM de retira película palestina "por motivos diplomáticos"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La organización del Lima Alterna Festival 2026 anunció que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social suspendió la proyección del documental palestino programado para la clausura del evento. La exhibición del largometraje estaba prevista originalmente para el domingo 18 de octubre en las instalaciones de dicha entidad estatal.

La decisión de cancelar el compromiso previo fue atribuida directamente al Ministerio de Cultura, cuyos representantes argumentaron motivos de relaciones internacionales para catalogar la obra fílmica como inadecuada. Esta medida generó un rápido rechazo de cineastas y diversos gestores culturales a través de las plataformas digitales ante la inesperada modificación de la programación.

Reacciones ante la suspensión del acuerdo

El largometraje elegido para cerrar el evento fue "Los revolucionarios nunca mueren", una obra estrenada previamente en el Festival de Locarno. Frente a la cancelación, los organizadores utilizaron sus redes sociales para explicar los criterios iniciales que motivaron la inclusión de esta película en su programación principal.

"El martes 29 de septiembre, a pocos días del inicio del festival, el equipo del LUM nos comunicó que la dirección solicitaba cambiar la película. No se nos proporcionó un motivo concreto. Solicitamos una explicación y manifestamos nuestra imposibilidad de realizar el cambio debido a los compromisos adquiridos y a que la programación ya había sido cerrada y comunicada públicamente", se lee en el comunicado publicado en las redes de la organización.

El equipo detrás del festival detalló que los encargados del recinto ya contaban con todo el material del documental necesario para la función. Sin embargo, a escasos días del inicio de las actividades, recibieron una solicitud sorpresiva para modificar la programación ya cerrada, lo cual catalogaron como inviable.

Acusan censura por parte del Estado

La película es un homenaje a la corresponsal de guerra libanesa Jocelyne Saab, dirigida por el realizador palestino Mohanad Yaqubi. El autor, cuya residencia fue bombardeada en abril de 2024, buscaba transmitir un mensaje de resiliencia, mientras que desde el Estado se justificó el veto por relaciones diplomáticas del país.

"Una representante con cargo directivo del Ministerio de Cultura se comunicó telefónicamente con la producción de Lima Alterna. Se nos indicó que Revolutionaries Never Die no podía proyectarse en el LUM debido a las relaciones diplomáticas del país y que no sería posible mostrar cine palestino en una institución estatal", se lee en el comunicado publicado en 'X'.

Los organizadores del certamen confirmaron que buscarán un espacio alternativo para proyectar la cinta y mostraron preocupación por el precedente dejado. Además, señalaron una contradicción en el accionar del Ministerio de Cultura, recordando que dicha entidad de memoria colectiva había permitido eventos similares en el pasado sin inconvenientes.

"El propio Ministerio de Cultura ya había acogido anteriormente proyecciones de cine palestino realizadas en la sala Robles Godoy, inclusive con la presencia del embajador de Palestina y de una autoridad del ministerio. Encontramos alarmante que una institución relacionada a la memoria colectiva considere inadecuada una obra de un territorio históricamente sometido al poder de otras naciones que, además, cada vez están teniendo más injerencia también en nuestro territorio", se lee.

A pesar de este hecho, la dirección del Lima Alterna 2026 garantizó que la obra se mantendrá firmemente como el título de clausura oficial del presente año. Esta coyuntura deja en suspenso la futura disposición de las entidades estatales para albergar propuestas artísticas provenientes de zonas en conflicto.