Una paloma se hace viral luego de ensuciar una máquina de votación y dejarla fuera de servicio

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una escena insólita llamó la atención durante las elecciones municipales de Paraguay. Una paloma ensució sobre una máquina de votación instalada en un local electoral y el equipo quedó inutilizado. El incidente ocurrió durante la jornada del domingo y obligó a reemplazar el dispositivo afectado.

Excremento cayó sobre la máquina de votación

El hecho ocurrió mientras los ciudadanos acudían a votar en las elecciones municipales de Paraguay, realizadas el domingo 4 de octubre. La situación quedó registrada en video y fue difundida durante la jornada electoral, mostrando al ave sobre el techo del local donde ocurrió el incidente.

El excremento de la paloma cayó precisamente en el espacio donde se coloca la boleta electoral. Parte quedó dentro del equipo, provocando que la máquina dejara de funcionar. Ante esta situación, los responsables del local debieron retirar el dispositivo y colocar otro.

Un veedor que se encontraba en el lugar explicó lo sucedido a una cronista de GEN. Mientras señalaba hacia el techo, donde permanecía el ave, relató el origen del inconveniente registrado con la máquina utilizada durante las votaciones municipales de Paraguay.

"La paloma cag* encima de la máquina", dijo uno de los veedores.

El mismo veedor indicó más tarde que el ave todavía estaba en el techo del local de votación. El video también mostró al animal después del incidente, mientras las personas presentes continuaban con las actividades relacionadas con la jornada electoral desarrollada en Paraguay este domingo.

#Decision2026 | Paloma antidemocrática 🧐 Las probabilidades de que una paloma cometa un delito electoral justito cuando estás votando son pocas... pero no nulas 💩 🕊️ 😅 https://t.co/7uqM7DpDNp — GEN (@SomosGEN) October 4, 2026

Equipo fue reemplazado para continuar votación

El incidente no provocó la suspensión de toda la jornada electoral. La máquina afectada quedó inutilizada y fue necesario cambiarla para continuar con el proceso de votación en el local correspondiente durante las elecciones municipales en Paraguay.

Las elecciones municipales paraguayas se realizaron el 4 de octubre en los 263 municipios del país. Según la Justicia Electoral, fueron habilitados 5.043.154 electores y se prepararon 14.711 máquinas de votación, además de 2.094 equipos de respaldo para atender posibles inconvenientes durante los comicios municipales.

El episodio ocurrió en una jornada en la que los ciudadanos eligieron intendentes y concejales municipales para el periodo 2026-2031. La incidencia relacionada con la paloma afectó a un equipo específico, que fue reemplazado para mantener la continuidad de las votaciones en ese local electoral.

El caso fue difundido por GEN mediante un video publicado durante la jornada electoral y posteriormente también por Crónica. Las imágenes rápidamente permitieron observar a la paloma en el techo del establecimiento, mientras se explicaba que sus excrementos habían afectado directamente la máquina de votación.