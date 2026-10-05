Carlos Álvarez propone construir una megacárcel al estilo de El Salvador tras crisis penitenciaria en el Perú

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el excandidato presidencial Carlos Álvarez se mostró a favor de implementar una megacárcel en el Perú en respuesta a la grave crisis e inseguridad que atraviesan los establecimientos penitenciarios del país.

Tomando como referencia el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT) de El Salvador, el político sostuvo que la situación actual requiere decisiones de firmeza ante el descontrol existente en los reclusorios nacionales.

Cuestionamiento al sistema penitenciario y descontrol en los penales

Carlos Álvarez recordó que durante su campaña presidencial sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de San Salvador, Mario Durán, para abordar las estrategias aplicadas en dicho territorio.

El excandidato criticó de forma severa la falta de autoridad dentro de los centros de reclusión del país, señalando la urgencia de reestructurar la fiscalización interna para evitar que los reos continúen dirigiendo actividades ilícitas desde su encierro.

Al referirse a las recientes denuncias sobre privilegios e irregularidades detectadas en las cárceles locales, Álvarez enfatizó que estas anomalías evidencian un problema estructural que exige una profunda investigación e intervención de las instituciones correspondientes.

"Estoy en esa linea de los penales. Después que hemos visto que 'El Jorobado' ha comprado un pabellón de Piedras Gordas, con todas las comodidades, ¿quien dio el precio, los delincuentes, la gente del INPE, ese es un escándalo nacional y no se está dando con fuerza eso", detalló.

Frente a este escenario, el excandidato remarcó que el Estado debe recuperar el principio de autoridad para evitar que los internos ejerzan poder sobre las instalaciones y sobre el propio personal de custodia. La propuesta de infraestructura de alta seguridad busca impedir la continuidad de delitos extorsionadores articulados desde el interior de los penales y garantizar un aislamiento efectivo de los delincuentes de alta peligrosidad.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el excandidato presidencial Carlos Álvarez se mostró a favor de que se implemente una mega cárcel en el Perú, haciendo referencia al CECOT de El Salvador. En ese sentido, recordó que durante su campaña presidencial se reunió con el alcalde de San Salvador, Mario Durán. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Reforma total del INPE y máximo control en las cárceles: exministro de Bukele sugiere medidas para combatir el crimen October 6, 2026

Experiencia en El Salvador y la urgencia de recuperar la seguridad ciudadana

Asimismo, el excandidato detalló los alcances de su estadía en la capital salvadoreña, donde pudo observar directamente el proceso de pacificación y la recuperación de espacios públicos que antes permanecían bajo el dominio de organizaciones criminales. Durante su recorrido, constató la transformación social experimentada por la población tras el despliegue del modelo de seguridad implementado en esa nación centroamericana.

"Estuvimos casi 5 días viendo comos se recuperó el centro histórico del Salvador donde antes a las 6 de la tarde ya no podían salir a las calles (...) habían 20 pandillas. Pasaban un padre de familia con su hijo adolescente y al chico lo secuestraban (...) y si se oponía el papá le metían una balazo en la cabeza", indicó.

En ese sentido, Carlos Álvarez insistió en la necesidad de reformar el sistema penitenciario peruano con la construcción de infraestructura de máxima seguridad para erradicar la impunidad dentro de los establecimientos penales.