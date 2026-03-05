Gian Marco se EMOCIONA al recordar que fue despedido de disquera tras obtener su primer Grammy

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El destacado cantautor peruano Gian Marco protagonizó un emotivo momento durante la reciente emisión de un reality de Colombia, al revelar un momento complicado en su carrera tras obtener su primer Grammy.

Gian Marco se quiebra al recordar difícil momento

El intérprete de 'Te mentiría' forma parte del jurado del programa televisivo musical 'A otro nivel', producido por la reconocida cadena colombiana Caracol, en el que comparte dicho cargo junto a Kike Santander y Pipe Peláez.

Al término de la participación de un grupo de concursantes, el hijo de la actriz Regina Alcóver tomó la palabra y compartió una anécdota muy personal respecto a un hecho crucial que marcó para siempre su carrera profesional.

En un principio, el músico nacional sorprendió a sus compañeros del espacio televisivo al asegurar que lo que iba a develar nunca antes lo había contado, por lo que las expectativas por escucharlo acrecentaban más con el pasar de los segundos.

"La primera vez que me gané un Grammy fue en el 2005, yo venía de... incluso había venido a Colombia con un disco anterior con canciones que sonaron mucho y a los 3 meses de haber ganado un Grammy me sacaron de la disquera donde estaba", manifestó ante la atenta mirada y escucha de los presentes.

En tal sentido, con su vasta experiencia aconsejó a uno de los participantes del reality asegurándole que en el camino de la música pueden haber muchas ocasiones donde no exista oportunidad, pero que habrá otras en las que sí.

"Son más las puertas que se cierran de las que se abren en esta carrera, pero esa puerta que se cierra créeme. Te lo juro, con el amor de tu familia, con tu apoyo y con el talento de tu hijo las puertas que se van a abrir van a ser inmensamente grandes", expreso Gian Marco ante los aplausos del público.

@caracoltv Gian Marco nos inspira a transformar los momentos difíciles en oportunidades, con amor y apoyo a nuestro lado 💛🔥 #AOtroNivel ♬ original sound - caracoltv

Laura Pausini elige 'Hoy' para su última producción

La cantante italiana Laura Pausini ha revelado que se encuentra realizando una reciente producción discográfica que estará compuesta por covers de canciones que marcaron su vida así como su carrera musical.

Dentro de esos temas musicales se encuentra el icónico 'Hoy' escrito por Gian Marco. Tras ello el intérprete no pudo ocultar su emoción de que una cantante exitosa como Pausini haya escogido su canción para reversionarla. "La verdad increíble", sostuvo.

En un reality de canto de Colombia, Gian Marco protagonizó un conmovedor momento al revelar que fue despedido por una disquera tras obtener su primer Grammy.