Adrianzén ratifica compromiso del gobierno en lucha contra la inseguridad: "Es un desafío de primer orden"

06/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el Perú atraviesa por una terrible ola de delincuencia gracias al avance de la extorsión y sicariato a lo largo del territorio. Ante ello, el gobierno de Dina Boluarte anunció que diversos distritos de Lima y Callao fueron declarados en estado de emergencia con el fin de combatir este flagelo.

Pese a ello, el registro de incidentes en toda la capital parece no haber descendido generando una ola de críticas contra la actual administración. Al clamor popular se han sumado voces de expertos quienes señalan que esta medida no funcionará si no se cuenta con un plan maestro mucho más articulado.

Es prioridad para el gobierno

Durante la cuarta edición de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana llevada a cabo en la ciudad de Tarapoto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, volvió a reafirmar que para el actual gobierno la lucha contra la inseguridad es el desafío principal por lo que han redoblado esfuerzos para lograrlo.

A su vez, indicó que esto solo podrá ser posible si todos los estamentos del estado se unen para poder formar una red integral que trabaje en conjunto.

"Para este Gobierno, la seguridad ciudadana es un desafío de primer orden. En ese sentido, estamos redoblamos esfuerzos para hacer frente a la delincuencia y a la criminalidad organizada. Estamos decididos a hacerlo cada vez con mayor energía y rigor", indicó.

Sale en defensa de la presidenta

El pasado martes 3 de diciembre, Alberto Otárola, expremier, confirmó que la actual mandataria se sometió a una cirugía estética a mediados del 2023 por lo que habría ejercido un vacío en el cargo mientras se recuperaba de su intervención. Esto fue totalmente descartado por Adrianzén quien aseguró que la presidenta nunca dejó de ejercer sus funciones a pesar de lo sucedido.

"Tenemos que rechazar de manera categórica cualquier afirmación que pretenda hacer creer a la opinión pública que nuestra presidenta en algún momento ha dejado el mando de la nación. La presidenta siempre se ha mantenido al frente del poder Ejecutivo y en su condición de jefa de estado, ha dirigido siempre y en todo momento los destinos de la nación. Nunca ha abandonado sus funciones y mucho menos ha dejado en nadie dicha responsabilidad", expresó a los medios.

De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ratificó que la principal misión del gobierno de Dina Boluarte es combatir el avance de la delincuencia que mantiene bajo el miedo a la población.