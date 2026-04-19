Alerta en Junín: Crecida de río Yanamarca deja incomunicado el distrito de Marco-Jauja

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lluvias intensas continúan causando daños a nivel nacional. En la región Junín, la preocupante crecida del río Yanamarca ha dejado prácticamente incomunicado al distrito de Marco, según su alcalde Jossmel Hilario Fabián.

Distrito de Marco se encuentra "aislado e incomunicado", advierte su alcalde

En los últimos días, varios distritos en la provincia de Jauja vienen siendo afectados por las intensas lluvias, que persisten desde el año 2025. Pese a los esfuerzos del gobierno regional por llevar maquinarias al lugar, la solución aun no se ha dado.

Así lo detalló Jossmel Hilario en diálogo con Exitosa este domingo 19 de abril, quien señaló que el distrito de Marco está viviendo días "trágicos".

"Son las consecuencias (de la falta de solución) las que se están dando en el año 2026. Hemos quedado incomunicados por la crecida del río Yanamarca. Esto ha hecho que, prácticamente, el puente del ingreso principal a este distrito ya está al borde del colapso", explicó el burgomaestre.

Según el alcalde de Marco, el gobierno regional realizó "un trabajo paliativo", pero que no ha erradicado el problema de raíz. Precisó que existe un proyecto con el que se comprometieron para esta finalidad, pero que no está avanzando.

"(El proyecto) consiste en el desfogue de toda el agua excedente, la cual causa las inundaciones dentro del Valle de Yanamarca, específicamente en el distrito de Marco. Hasta el momento, ese proyecto no avanza", agregó Hilario.

Señala que no hay respuesta por parte de gobierno regional y Provías

Asimismo, reveló que, ante la pérdida de gran parte de la infraestructura vial, que es el puente de acceso, su jurisdicción reclama "la debida prestancia" a Provías Nacional, que aun no han dado respuesta.

"Ya existe un proyecto dentro del banco de Provías Nacional, pero, hasta el momento, no nos han respondido. Entonces, son alrededor de unas 300 familias en cultivos de igual forma. Hay como unas 400 hectáreas que, en estos momentos, están bajo el agua", detalló.

Al respecto, el alcalde señaló que la capacidad presupuestal de su jurisdicción es insuficiente, pues este problema abarca poblaciones concretas, como Tunanmarca y Acolla, siendo la más perjudicada, Marco.

Es por ello que no solo exigen la prestancia correspondiente a Provías, sino también al gobierno regional, ya que refiere que la afectación viene siendo cada vez peor.

"Ya son tres años consecutivos, este año es el más fuerte. El año pasado teníamos el problema de las lagunas, pero ahora estamos completamente incomunicados. (...) Queremos que se tome cartas en el asunto, que se avance con ese proyecto", reiteró el alcalde.

El alcalde del distrito de Marco, en Jauja, dio a conocer que la crecida del río Yanamarca ha dejado incomunicada a su jurisdicción.