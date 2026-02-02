ATU anuncia mejoras en el Metropolitano para las 'horas puntas': Entérate dónde y cuándo empiezan las obras

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Importante anuncio. Con el objetivo de hacer más fluido el servicio del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de mejoras operativas, a fin de reducir los tiempos de espera de los usuarios en 'horas punta', especialmente quienes se movilizan desde y hacia el tramo norte.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que el plan se ejecutará entre marzo y mayo del 2026, en beneficio de los más de 700 000 pasajeros que transporta a diario.

¿Qué acciones implementará la ATU?

La principal medida será la habilitación de tres accesos o retornos operacionales en la vía exclusiva para generar un mejor servicio de los expresos. En tal sentido, uno de ellos se ubicará en la estación Angamos, permitiendo que los buses que circulan en vacío puedan girar en "U" en ese punto para recoger pasajeros en menor tiempo en las 'horas punta'. De esta manera, las unidades ya no tendrán que llegar hasta la estación Plaza de Flores o Estación Central para realizar el retorno.

ATU busca mejorar el servicio del Metropolitano en 'horas puntas'.

Los otros dos retornos operacionales se acondicionarán en el tramo norte: uno en la avenida Manuel Scorza, a la altura de la estación Tomás Valle, y otro en el óvalo de las avenidas Universitaria y Metropolitana, cerca de la estación Universidad, con la finalidad de mejorar el servicio durante las mañanas con dirección al sur.

El retorno de Angamos, así como el de Tomás Valle estarán listos en marzo, anticipándose al incremento de la demanda de usuarios por el retorno a clases, mientras que el retorno de la estación Universidad está programado para mayo.

"Estos retornos permiten hacer un uso más eficiente de la flota, equivalente a sumar 10 buses adicionales al servicio, lo que ayuda a reducir significativamente los tiempos de espera", explicó Erick Reyes, director de Operaciones de la ATU.

Asimismo, para reducir las colas, se ha previsto el acondicionamiento de nuevos embarques intermedios y sin techo en las estaciones Angamos y Canaval y Moreyra, las mismas que tendrán puertas cortas, similares a la estación Jirón de la Unión, y se ubicarán en los espacios disponibles entre los actuales puntos de embarque, con el propósito de agilizar el desembarque de usuarios. Estas adecuaciones estarán listas en abril aproximadamente, apunta la ATU.

Razones de demoras en el servicio

Con referente a las demoras en el servicio, el funcionario indicó que no se deben exclusivamente a un aumento de la demanda ni a la falta de buses, sino a la pérdida de velocidad del sistema producto de la congestión vehicular.

Según señaló, uno de los "factores" que más afectan las operaciones es el bloqueo de las intersecciones por el transporte regular y los informales, así como el robo de rejas de seguridad del corredor en el tramo norte que facilita el cruce de peatones por zonas indebidas y obliga a los buses a disminuir la velocidad.

Frente a esta situación, la ATU viene coordinando con la Policía de Tránsito la ejecución de aceleramientos en intersecciones claves del Centro de Lima, como la Plaza Ramón Castilla y los cruces de España con Alfonso Ugarte y Emancipación con Tacna, puntos donde se registra mayor congestión del transporte regular que retrasa el paso de los buses del Metropolitano. Asimismo, indicaron que han repuesto cerca de un kilómetro de rejas de seguridad.

Desde la ATU ratifican que continuarán realizando los ajustes operativos necesarios para recuperar la velocidad del Metropolitano, reducir las colas y brindar un mejor servicio para los usuarios, especialmente en las horas de mayor demanda.