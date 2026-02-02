Anuncian corte de AGUA el 3 y 4 de febrero: Verifica si tu distrito se verá afectado, según Sedapal

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A juntar agua desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este martes 3 y miércoles 4 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida de forma temporal.

¿Por qué será el corte de agua el 3 y 4 de febrero?

La empresa estatal Sedapal informó que el corte de agua se deberá por los trabajos de mantenimiento que ejecutarán en algunos distritos de la capital. En ese marco, exhorta a los usuarios tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico antes del horario establecido.

Sin agua el martes 3 de febrero

De acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, se tiene programado el corte del servicio en Ate este martes, de la siguiente manera:

Horario de corte: Desde las 1:00 a.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 1:00 a.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: A.H. El Amauta zona B, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Los Jardines de Noé, Asoc. El Paraíso del Amauta.

A.H. El Amauta zona B, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Los Jardines de Noé, Asoc. El Paraíso del Amauta. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176.

También se ejecutará la restricción del recurso hídrico en el sector 165: Urb. Santa Rosita II, Asoc. Bello Horizonte, Asoc. Cangara, Asoc. Civil Rabindranath Tagore, Asoc. 2 de Febrero, Asoc. Olivar de Vitarte, Asoc. Los Olivos, Asoc. Porvenir de Vitarte, Asoc. Primavera de Ate, Asoc. Progresista, Asoc. San Juan Bautista, Urb. Barbadillo, Urb. Ceres, Urb. Ceres 2da etapa, Urb. Santa Inés 2da etapa, Urb. Villa Vitarte.

Interrupción del servicio de 4 de febrero

En Ate

Áreas afectadas: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa. Cuadrante: A.H. Los Libertadores, A.H. Ex Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Cerro Candela, A.H. Los Conquistadores, A.H. Vencedores del Cementerio Vitarte.

A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa. Cuadrante: A.H. Los Libertadores, A.H. Ex Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Cerro Candela, A.H. Los Conquistadores, A.H. Vencedores del Cementerio Vitarte. Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 164.

También desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en Urb. Santa Rosita I, II y III, Asoc. Santa Martha, Urb. La Alameda de Riviera, Asoc. El Rosal, Asoc. Las Gardenias I-III, Asoc. 1 de Mayo, Urb. San Elvira, Asoc. El Acuario, Urb. El Sol, Urb. Las Flores, Asoc. San Felipe, Asoc. La Riviera, Asoc. Santa Mercedes, Asoc. San José, Asoc. Las Malvinas, Asoc. Brisas del Mantaro I-II.

En San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Santa Eulalia. Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jr. San Martín, Av. Lima, Jr. Bolognesi, Jr. Cuzco, Jr. Ramón Castilla. Urb. Paulo VI, Urb. San Miguelito.

Urb. Santa Eulalia. Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jr. San Martín, Av. Lima, Jr. Bolognesi, Jr. Cuzco, Jr. Ramón Castilla. Urb. Paulo VI, Urb. San Miguelito. Motivo: Empalme de tubería.

Sector 46.

En Los Olivos

Áreas afectadas: Urb. La Floresta de Pro, A.H. Los Olivos de Pro sector C, Asoc. Los Ángeles de San Diego, II etapa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado I, Asoc. Viv. Rinconada de Pro, Urb. Las Casuarinas de San Diego, Urb. Pro 7mo sector, Urb. San Diego 1ra y 2da etapa VIPOL, Urb. San Diego 1ra etapa, Urb. Santísima Cruz de San Diego.

Urb. La Floresta de Pro, A.H. Los Olivos de Pro sector C, Asoc. Los Ángeles de San Diego, II etapa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado I, Asoc. Viv. Rinconada de Pro, Urb. Las Casuarinas de San Diego, Urb. Pro 7mo sector, Urb. San Diego 1ra y 2da etapa VIPOL, Urb. San Diego 1ra etapa, Urb. Santísima Cruz de San Diego. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 86.

Se recomienda a los usuarios almacenar agua potable y estar atentos a los horarios del corte programado para este 3 y 4 de febrero, según reveló Sedapal en redes sociales.