Puente Piedra: Un muerto y tres jóvenes terminan en UCI tras fuerte trifulca de falsos barristas en grifo

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ataque a mansalva perpetrado por supuestos barristas se produjo en el distrito de Puente Piedra, exactamente en las inmediaciones de un grifo donde estos tipos salvajemente se dirigieron a una mototaxi y la desmantelaron, el conductor que se encontraba al interior junto a un pasajero fueron agredidos.

Una violenta trifulca desatada por supuestos barristas

Una violenta tarde se suscitó la tarde del último domingo en el que decenas de pseudo barristas de fútbol protagonizaran una infinidad de ataques dejando como saldo un joven fallecido y varios heridos.

Este lamentable hecho, ocurrió en las inmediaciones de un grifo, ubicado en la avenida Los Algarrobos, cuando una mototaxi se encontraba estacionada mientras llenaba combustible, de pronto en escena aparecieron varios tipos con camisetas deportivas se dirigen al vehículo menor y lo terminan desmantelando.

Cabe señalar que, en el interior se encontraba el conductor junto a un pasajero. Estos fueron agredidos físicamente con piedras que se encontraban en la verma, pero eso no fue todo, debido a que el propietario de la unidad fue despojado de su vestimenta.

Por su parte el pasajero, quien fue identificado como Diego Villalobos Mego terminó golpeado inclusive tirado a un lado de la vereda y desangrándose. De acuerdo al relato de un familiar, el agraviado salió de su casa para comprar comida para su mascota junto a su amigo, cuando sin razón alguna, acabó violentado.

Por si fuera poco, los atacantes continuaron sembrando terror y esta vez en la avenida Rosa Luz atacaron a otro hombre a botellazos. Posteriormente, en la avenida Pasionarias dispararon en el abdomen a un menor de 15 años. Estas fueron derivadas al centro médico de Puente Piedra junto a otros cinco heridos, donde un joven de 18 años fue reportado como muerto se trata de Mijael Reyes Flores.

Permanecen en UCI luchando por su vida

El primer agraviado, Diego Villalobos se encuentra en el área de traumashock y con el cerebro inflamado, señaló su hermana para Latina Noticias, Asimismo, se conoció que tres jóvenes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, de Puente Piedra.

Decenas de supuestos barristas de fútbol protagonizaron una tarde salvaje en el distrito de Puente Piedra, tras desmantelar una mototaxi, agredir al conductor y al pasajero, así como agredir a otras personas y acabar con la vida de un joven. Tres de los agraviados se encuentran en UCI luchando por su vida.