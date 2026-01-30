Talara: Protestantes bloquean carretera en rechazo a privatización de Petroperú

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante una posible privatización de Petroperú, tras el decreto de urgencia publicado por el Ejecutivo a vísperas de Año Nuevo, pobladores de Talara, donde se ubica la refinería más importante de la petrolera, bloquearon la carretera Costanera en señal de protesta.

"No aceptamos una privatización que afecte a todos"

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, manifestantes paralizaron sus actividades para congregarse en la carretera en el sector Negritos, donde quemaron llantas en varias vías, en rechazo a la medida del gobierno de José Jerí.

Los ciudadanos, entre los que se encontraban trabajadores de Petroperú, acusaron al Ejecutivo de actuar a espaldas del pueblo. En diálogo con Canal N, aclararon que ellos no tienen intereses sindicales ni partidarios, sino que buscan evitar el alza de precios de los combustibles y mantenerlos accesibles.

"No estamos en contra de una reestructuración, pero no aceptamos una privatización que afecte a todos", señalaron.

Asimismo, otro protestante sostuvo que el Poder Ejecutivo pretende desvirtuar la función de la empresa petrolera estatal para poder reorganizarla y encargar el proceso a la empresa Proinversión, pese a que la ministra de Economía, Denisse Miralles, aclaró que la privatización no es una opción.

"El Estado quiere hacer creer a la gente de que Petroperú no sirve. La refinería sirve, nos han venido manteniendo más de 100 años. Cuando suban los combustibles, si lo agarra una empresa privada, en el norte no podemos permitir que eso pase. Nosotros tenemos que defender nuestros recursos", manifestó.

Mientras la refinería de Talara continúa operativa, los manifestantes paralizaron actividades comerciales y de transporte en Talara: diversos negocios e instituciones están cerrados, así como el tránsito por la carretera Costanera, que conecta con la playa de Máncora. En tanto, la Panamericana Norte sí está habilitada.

Pese a ello. las protestas se dieron de forma pacífica, con presencia de ciudadanos de distintos sectores, incluyendo a madres de familia y pescadores.

Horas más tarde, se conoció que efectivos de la PNP lograron despejar la vía.

Defensoría pide declarar inconstitucional el decreto que reorganiza Petroperú

Ante el Decreto de Urgencia N° 010-2025 donde el Ejecutivo ordena la reorganización patrimonial de Petroperú, encargando ello a Proinversión, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la medida por "vulnerar separación de poderes".

Según la demanda difundida por Infobae y presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, esta norma vulneraría la naturaleza jurídica y su finalidad, pues sería incompatible con el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43 de la Constitución.