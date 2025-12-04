RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Se defiende

Delia Espinoza asegura que la Fiscalía está tomada por el Congreso: "Cometen una fechoría tras otra"

En conferencia de prensa, la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza, rechazó la inhabilitación de la función pública aprobada por el Congreso, asegurando alguna complicidad con el Ministerio Público.

Delia Espinoza Valenzuela
Delia Espinoza Valenzuela Difusión

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 04/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Tras haber sido inhabilitada por 10 años de la función pública por el Pleno del Congreso, la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, se pronunció por el procedimiento en su contra, aseverando que el Ministerio Público está a merced del Parlamento

En conferencia de prensa, la suspendida fiscal suprema rechazó lo actuado por el Legislativo, así como "el silencio" de otras instituciones del Estado, por el cual -considera- un claro atropello a sus derechos fundamentales

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias