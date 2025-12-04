Delia Espinoza asegura que la Fiscalía está tomada por el Congreso: "Cometen una fechoría tras otra"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras haber sido inhabilitada por 10 años de la función pública por el Pleno del Congreso, la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, se pronunció por el procedimiento en su contra, aseverando que el Ministerio Público está a merced del Parlamento.

En conferencia de prensa, la suspendida fiscal suprema rechazó lo actuado por el Legislativo, así como "el silencio" de otras instituciones del Estado, por el cual -considera- un claro atropello a sus derechos fundamentales.

(Noticia en desarrollo...)