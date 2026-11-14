FAA levanta suspensión de vuelos en Estados Unidos tras horas de interrupción que dejó miles de retrasos y cancelaciones

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión nacional de los vuelos que salían de Estados Unidos, luego de varias horas de interrupción ocasionada por una falla en las telecomunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo. Sin embargo, la medida ya había generado miles de retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos del país.

La decisión permitió reanudar progresivamente las operaciones aéreas desde las 8:15 p. m. del viernes, hora del este. No obstante, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el restablecimiento del servicio no sería inmediato, por lo que los pasajeros debían comunicarse con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.

La paralización había sido ordenada por la FAA como medida preventiva ante las fallas detectadas en el sistema de control aéreo. Aunque la restricción alcanzó a todos los vuelos que tenían previsto despegar desde territorio estadounidense, las aeronaves que ya estaban en el aire pudieron continuar sus trayectos bajo las indicaciones de los controladores.

Falla en las telecomunicaciones provocó la suspensión nacional

El problema comenzó después de que los aeropuertos internacionales O'Hare y Midway, en Chicago, reportaran inconvenientes en sus equipos y suspendieran temporalmente sus operaciones. Posteriormente, la falla se extendió al sistema nacional de control aéreo, lo que obligó a detener los despegues en todo Estados Unidos por razones de seguridad.

La FAA atribuyó el incidente a un apagón en las telecomunicaciones. Por su parte, Duffy explicó que la antigüedad de la infraestructura tecnológica habría contribuido al problema, debido a que los enrutadores recibieron un volumen excesivo de datos y comenzaron a transmitir información inconsistente, obligando a desconectar el sistema.

Además, fuentes citadas por CBS News señalaron que una actualización de la red privada de comunicaciones que conecta el sistema de control aéreo habría provocado un reinicio de la infraestructura y la posterior interrupción del servicio. Esta red es operada por la empresa L3Harris, que no respondió inmediatamente a las consultas del medio.

Miles de retrasos y cancelaciones afectaron a pasajeros

Las consecuencias de la interrupción se reflejaron rápidamente en los aeropuertos estadounidenses. Según FlightAware, se registraron más de 10.000 retrasos y 4.000 cancelaciones en un corto periodo. Entre las ciudades afectadas estuvieron Nueva York, Boston, Atlanta, Miami, Pittsburgh, Los Ángeles y Baltimore, donde numerosos pasajeros tuvieron que modificar sus planes de viaje.

Pese a la magnitud del incidente, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que no existían indicios de que la falla hubiera sido provocada deliberadamente. Asimismo, aseguró que las autoridades tenían identificados los vuelos afectados y que las aeronaves que permanecían en el aire podían aterrizar de manera segura.

Finalmente, aunque la FAA autorizó nuevamente los despegues, las autoridades insistieron en que la normalización del tráfico aéreo tomaría tiempo. La situación recordó a la suspensión nacional registrada en enero de 2023 por una falla informática. Mientras tanto, los pasajeros deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de sus aerolíneas.