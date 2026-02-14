Agua Dulce: Metropolitano suspende servicio playero tras cierre de popular playa en Chorrillos

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Chorrillos se encuentra en el ojo de la tormenta tras su polémica decisión de cerrar la playa Agua Dulce durante este domingo 15 de febrero. Como se sabe, esta populosa playa recibe a miles de veraneantes durante el verano por lo que esta medida generará malestar en los bañistas.

Metropolitano suspende servicio playero

A raíz de ello, otras entidades han tomado diversas medidas para salvaguardar cualquier contratiempo. Por ejemplo, el Metropolitano anunció la suspensión de uno de sus principales servicios durante esta época del año.

A través de las redes sociales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, se dio a conocer que el servicio Playero que recorre las playas de la Costa Verde a un precio de 1.50, será suspendido durante este domingo 15 de febrero.

De acuerdo a su pronunciamiento, esta decisión se da a raíz del cierre de Agua Dulce decretado por la Municipalidad de Chorrillos. Por ello, pidieron a sus miles de usuarios tomar las precauciones adecuadas para evitar mayores contratiempos.

"¡Atención, veraneantes! Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos", indicaron.

Barranco anuncia medidas tras cierre de Agua Dulce

La Municipalidad de Barranco fue otra de las entidades que se pronunció luego del cierre de Agua Dulce por parte de la comuna chorrillana. Debido a que esta populosa playa no recibirá a los bañistas que suelen acudir a ella, estos tomarán otras opciones como las que se encuentran en territorio barranquino.

Por ello, el municipio de dicho distrito implementará una serie de medidas para evitar inconvenientes durante la jornada del 15 de febrero. Dentro de estos parámetros estará el reforzamiento en los accesos, la implementación de un aforo, además de que contarán con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú para que estas puedan ejecutarse según lo estipulado.

"En la zona de playa Yuyos y Sombrillas, incluyendo la Bajada de Baños (a partir de las 4:00 p.m. será solo en sentido de playa a la ciudad). Se reforzará desde tempranas horas la presencia de efectivos policiales, personal de serenazgo, fiscalización, tránsito y limpieza pública", expresaron.

En resumen, el Metropolitano anunció la suspensión de su servicio playero durante este domingo 15 de febrero tras el cierre de la playa Agua Dulce anunciado por la Municipalidad de Chorrillos.