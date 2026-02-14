¿Descontentos con Sekou Gassama? Así reaccionaron los hinchas de la 'U' tras su debut: "Ya se cansó"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario derrotó 2 a 1 a Cienciano, en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2026. Jairo Concha y Álex Valera anotaron para los 'merengues', quienes siguen invictos. Este encuentro también significó el debut del futbolista senegalés - español Sekou Gassama, quien generó altas expectativas y críticas por parte de la hinchada.

El debut de la 'Pantera' Gassama

La espera terminó y el apodado 'Pantera' vistió por primera vez la camiseta crema, la noche del último viernes, ante un estadio Monumental repleto y en un cotejo en el que el rival no dio tregua y luchó hasta el pitazo final.

El ariete de origen africano ingresó en el segundo tiempo, exactamente en el minuto 60, por Lisandro Alzugaray. En la tribuna, los hinchas de Universitario lo recibieron con aplausos debido a que esperaron varios días para verlo en acción.

Ya sobre el gramado intentó asociarse con Álex Valera, pero sin mayor éxito. Eso sí, la actitud era buena, sin embargo, no respondían las piernas. Allí se vio reflejado la inactividad que tenía desde el año pasado.

Tuvo una oportunidad para estrenarse con gol, sobre el minuto 88, José Carabalí tuvo un buen despliegue por la banda izquierda y lanzó un pase a los pies de Gassama, pero mandó el balón a las nubes. Todo hace indicar que será cuestión de tiempo para ver al 100%, pero es más que seguro que trabajará en ello.

A paso lento, pero seguro

Posteriormente a su estreno absoluto, en diálogo con la prensa en zona mixta, Sekou se mostró feliz por el recibimiento de los hinchas en el estadio Monumental y reconoció que le falta mostrar su mejor versión.

"Contento por la victoria y agradecido con los aficionados por el recibimiento. Me sentí un poco cansado, porque no jugaba hace tiempo, pero poco a poco me voy encontrando bien en las prácticas y fue mi primer contacto en el campo", manifestó.

La opinión de los hinchas

No tener un auspicioso debut con la 'U' generó que la afición 'crema' que, si bien en las tribunas de su feudo mostró apoyo, en exteriores y tras el término del partido contra Cienciano expresaron su descontento con la actuación del atacante.

"Juega 10 minutos y ya está con las manos en las rodillas", "Gassama regrésate", "Malísimo", "Estaba cansado", "Falta verlo", "Esperemos que se adapte al equipo", "Tiene que mejorar su rendimiento", comentaron.

El hincha de la 'U' es exigente por lo que el delantero Sekou Gassama deberá ponerse a trabajar arduamente para demostrar que sí es un buen fichaje y anotar goles que es lo que más se espera.