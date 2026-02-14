Descubren en la Amazonía de Perú una PLANTA de la era de los dinosaurios ¿De qué se trata?

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Impresionante hallazgo! Un grupo de investigadores realizaron un gran descubrimiento en la Amazonía peruana. Se trata de una planta que provendría de la era de los dinosaurios. Conoce más detalles de esta nueva especie del grupo vegetal.

Descubren en la Amazonía una planta "fósil viviente"

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), entidad del Ministerio del Ambiente, junto con científicos internacionales del Montgomery Botanical Center, el Grupo Internacional de Especialistas en Cícadas, el Instituto Federal de Educação de Brasil y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) revelaron un impresionante descubrimiento.

El estudio liderado por los investigadores Ricardo Zárate, Michael Calonje y Malcolm A. Jones dieron a conocer una nueva especie de planta de la era de los dinosaurios (hace más de 200 millones de años). Se trata de la Zamia urarinorum, la primera cícada adaptada a ambientes permanentemente inundables.

Las investigaciones científicas determinaron que esta especie vegetal tiene gran tolerancia fisiológica a la falta de oxígeno, lo que le permite desarrollarse en suelos saturados de agua e incluso con parte del tallo sumergido.

"A diferencia de otras especies del género Zamia, no necesita terrenos secos ni bien drenados para sobrevivir, convirtiéndose en la primera cícada registrada con esta adaptación extrema", puntualizó el estudio de la IIAP.

Planta "fósil viviente", especie dioica, es decir, presenta plantas macho y hembra diferenciada.

Nueva especie hallada en Loreto

Asimismo, el estudio del IIAP precisa que la especie fue ubicada en las cuencas de los ríos Tigrillo y Urituyacu, en Loreto, una región reconocida por su alta biodiversidad. Este hallazgo refuerza la importancia del Perú como referente en la investigación botánica de ecosistemas húmedos tropicales.

También se detalla que los científicos colocaron a la planta el nombre Zamia urarinorum como homenaje al pueblo indígena Urarina, que se ha encargado de la protección de los territorios donde se encontraron los ejemplares. La investigación de sustentó en el trabajo de campo realizado durante el 2025 en las comunidades de Raya Yacu, Nuevo Horizonte y Puerto Rico.

Durante ese periodo, los investigadores recolectaron muestras botánicas, registraron coordenadas geográficas y describieron el hábitat. Luego contrastaron la información con ejemplares de herbarios y herramientas digitales para precisar su distribución.

Durante las investigaciones, se descubrió que la nueva especie también conocida como "fósil viviente" presenta tallos delgados y hojas largas que alcanzan hasta 2.5 metros. Sus folíolos son estrechos y dentados.

Científicos descubren en Loreto una planta única en el mundo que vive en ambientes acuáticos.

¿Planta "fósil viviente" en peligro?

Finalmente, se reveló que tras la difusión del estudio, los especialistas centran sus esfuerzos en la preservación de esta planta amazónica, ya que advierten que esta especie ya se encuentra en peligro debido a amenazas como la expansión agrícola, los derrames de petróleo y proyectos de infraestructura que presionan de forma directa los humedades de Loreto.

La especie, bautizada Zamia urarinorum, pertenece al orden Cycadales y fue hallada en la región de Loreto. Es la primera de su grupo adaptada a ambientes anegados y se recomienda su protección bajo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).