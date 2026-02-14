Prueba de amor en San Valentín: Hombre donó riñón a su esposa en el primer trasplante renal mixto del Perú

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una verdadera historia de amor se vivió en el Hospital Rebagliati donde Rafael Rivera Valencia decidió desprenderse de uno de sus órganos vitales para salvar la vida de Edelmira Reyes Canahualpa, su esposa por más de 30 años.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes en Villa El Salvador y luego se consolidaron como pareja con el correr del tiempo. Producto de su amor tienen dos hijos: uno de 33 y otro de 19 años.

Sin embargo, una enfermedad renal apareció en la vida de Edelmira Reyes Canahualpa obligándola a someterse a diálisis paulatinamente. Por suerte, la mujer pudo someterse a un trasplante, pero este no resultó de la mejor manera debido a problemas inmunológicos.

A raíz de ello, tuvo que volver a este tratamiento limitando su vida a nivel personal y laboral. En ese momento, especialista del Hospital Rebagliati indicaron a la pareja que el esposo era compatible por lo que su riñón podría ser aprovechado en una posible operación.

Sin dudarlo, ambos se sometieron a la intervención el pasado 21 de enero consolidando un hito médico en el Perú ya que se trataba del primer trasplante renal mixto ABO y HLA incompatible realizado en el Perú.

"Era un trasplante que no se había realizado antes. La paciente tenía anticuerpos contra el grupo sanguíneo A del donante y contra sus antígenos HLA, por lo que fue necesario aplicar estrategias avanzadas de desensibilización para eliminar esos anticuerpos y hacer posible el trasplante", indicó el doctor Renzo Valdivia, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Rebagliati.

No dudó en hacerlo

Luego de algunas semanas, Edelmira Reyes ya se encuentra estable luego de la operación por lo que su nuevo riñón funciona al 100 %. En la víspera del 14 de febrero, su esposo también indicó que, tras conocer que podía solucionar la dolencia en su amada, lo hizo de inmediato. "Siempre la veía mal con la diálisis y cuando supe que podía ayudarla, no lo dudé", reveló.

El presidente ejecutivo de la seguridad social, doctor Segundo Acho Mego, felicitó el trabajo hecho por los médicos indicando que son capaces de superar sus límites cuando se lo proponen.

"Con este trasplante pionero, EsSalud reafirma su alta capacidad resolutiva y su compromiso de brindar atención especializada de alta complejidad, orientada a mejorar la calidad de vida de los asegurados y ofrecer soluciones médicas innovadoras, incluso en los casos más desafiantes", expresó.

