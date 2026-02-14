¡Atención! Barranco alista DRÁSTICAS MEDIDAS tras cierre de Agua Dulce en Chorrillos: ¿Cuáles son?

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 15 de febrero la Municipalidad de Chorrillos cerrará la playa Agua Dulce debido a la acumulación de basura y desperdicios en lo que va de esta temporada de verano. Esta medida no solo ha causado malestar en los miles de bañistas que acuden a esta populosa playa, sino que generará mayor afluencia de público en las que se encuentran a su alrededor.

Barranco reforzará seguridad en acceso a sus playas

Por ello, la Municipalidad de Barranco implementará una serie de medidas para controlar el acceso a las playas de su distrito. En primera instancia, reveló que habrá mayor presencia de serenos y efectivos de la Policía Nacional del Perú para controlar el ingreso de los bañistas ya que por este domingo habrá un aforo predeterminado.

Además, la comuna barranquina recordó que dentro de sus playas los usuarios deberán cumplir una serie de reglas para que su experiencia sea la mejor. Dentro de estos parámetros está el no consumo de bebidas alcohólicas, realizar ruidos molestos, entre otros.

"Reiteramos que de acuerdo con nuestra ordenanza 071 - MDB en las playas de Barranco no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, ingresar alimentos, hacer campamentos, ruidos molestos, llevar mascotas y el comercio ambulatorio informal", indicaron.

Barranco tomará medidas en sus playas tras cierre de Agua Dulce.

En esa misma línea, en el puente Bajada de Baños el tránsito peatonal será solo con sentido a la ciudad para que el público que busque retirarse lo haga con facilidad. De igual forma, habrá mayor presencia de personal municipal para la limpieza de cada una de sus playas.

"En la zona de playa Yuyos y Sombrillas, incluyendo la Bajada de Baños (a partir de las 4:00 p.m. será solo en sentido de playa a la ciudad). Se reforzará desde tempranas horas la presencia de efectivos policiales, personal de serenazgo, fiscalización, tránsito y limpieza pública", añadieron.

Comprometidos con sus vecinos

Finalmente, la comuna pidió que todos los ciudadanos acaten estas condiciones para que sus esfuerzos se vean reflejados durante la jornada del 15 de febrero.

"El compromiso y la responsabilidad de todos son fundamentales para evitar situaciones de riesgo y garantizar una jornada segura y ordenada. La Municipalidad de Barranco reafirma su compromiso con la seguridad, el orden y el bienestar de nuestra comunidad", finalizaron.

En resumen, la Municipalidad de Barranco anunció que reforzará la seguridad y el acceso de los bañistas a sus playas tras el cierre de Agua Dulce por parte de la Municipalidad de Chorrillos.