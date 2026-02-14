¡Atención! Implementarán sistema de control biométrico en Puesto de Control Fronterizo de Tacna desde este lunes

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que implementarán oficialmente el sistema de control biométrico en el Puesto de Control Fronterizo de Tacna. Según precisaron, esta medida se añadirá desde el lunes 16 de febrero.

Migraciones emite comunicado

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior (Mininter) realizó la publicación del Comunicado Oficial N.° 02-2026, en donde anunciaron esta nueva medida y demás detalles.

"Reafirmamos nuestro compromiso con un servicio eficiente, respetuoso y transparente, manteniendo el monitoreo permanente durante su implementación", se lee en el comunicado publicado este sábado 14 de febrero.

En tal sentido, informaron que este sistema funcionará las 24 horas del día y tiene una finalidad en torno a la seguridad del país. Sobre ello, consideran que al implementar este sistema, se fortalecerá dicha seguridad y además, se garantizará un ingreso al país más "ordenado y confiable".

Cabe mencionar que, este nuevo proceso se ejecutó luego de emplear un periodo de marcha blanca en el Puesto de Control Fronterizo de Tacna. Es así que, se conoció que se realizaron ajustes con el objetivo de "optimizar la atención y mejorar la experiencia de los usuarios".

En tal sentido, afirman que dicho sistema va a permitir que exista una verificación de identidad de cada ciudadano que ingrese por dicha frontera, segura y moderna. Ello contará con información protegida conforme a la normativa vigente.

Ingreso forzado de migrantes en Tacna

Como se recuerda, durante los primeros días de diciembre del 2025, se reportó la irrupción de un grupo de migrantes no documentados en el centro de control fronterizo de Santa Rosa, donde intentaron burlar la seguridad e ingresar a territorio peruano por la frontera con Chile

El lunes 1 de diciembre del año pasado, 30 migrantes irregulares burlaron la seguridad ante la escasa presencia de la PNP y ausencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en la zona, pese a la declaratoria de emergencia en los distritos limítrofes de Palca, Tacna y La Yarada.

En conclusión, la Superintendencia Nacional de Migraciones