RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Migraciones brindó detalles

¡Atención! Implementarán sistema de control biométrico en Puesto de Control Fronterizo de Tacna desde este lunes

A través de un comunicado, Migraciones informó que el sistema de control biométrico en el Puesto de Control Fronterizo de Tacna funcionará desde el lunes 16 de febrero, las 24 horas del día.

Sistema de control biométrico en Puesto Fronterizo de Tacna
Sistema de control biométrico en Puesto Fronterizo de Tacna (Difusión)

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que implementarán oficialmente el sistema de control biométrico en el Puesto de Control Fronterizo de Tacna. Según precisaron, esta medida se añadirá desde el lunes 16 de febrero.

Migraciones emite comunicado 

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior (Mininter) realizó la publicación del Comunicado Oficial N.° 02-2026, en donde anunciaron esta nueva medida y demás detalles.

"Reafirmamos nuestro compromiso con un servicio eficiente, respetuoso y transparente, manteniendo el monitoreo permanente durante su implementación", se lee en el comunicado publicado este sábado 14 de febrero.

En tal sentido, informaron que este sistema funcionará las 24 horas del día y tiene una finalidad en torno a la seguridad del país. Sobre ello, consideran que al implementar este sistema, se fortalecerá dicha seguridad y además, se garantizará un ingreso al país más "ordenado y confiable".

Cabe mencionar que, este nuevo proceso se ejecutó luego de emplear un periodo de marcha blanca en el Puesto de Control Fronterizo de Tacna. Es así que, se conoció que se realizaron ajustes con el objetivo de "optimizar la atención y mejorar la experiencia de los usuarios".

Capturan a 34 miembros de 'Los Pulpos' en Chile: 'Jhonsson Pulpo' aún permanece prófugo de la justicia
Lee también

Capturan a 34 miembros de 'Los Pulpos' en Chile: 'Jhonsson Pulpo' aún permanece prófugo de la justicia

En tal sentido, afirman que dicho sistema va a permitir que exista una verificación de identidad de cada ciudadano que ingrese por dicha frontera, segura y moderna. Ello contará con información protegida conforme a la normativa vigente.

Ingreso forzado de migrantes en Tacna

Como se recuerda, durante los primeros días de diciembre del 2025, se reportó la irrupción de un grupo de migrantes no documentados en el centro de control fronterizo de Santa Rosa, donde intentaron burlar la seguridad e ingresar a territorio peruano por la frontera con Chile

José Jerí anuncia Plan Nacional del Deporte para fomentar talento: "Antes de fin de mes"
Lee también

José Jerí anuncia Plan Nacional del Deporte para fomentar talento: "Antes de fin de mes"

El lunes 1 de diciembre del año pasado, 30 migrantes irregulares burlaron la seguridad ante la escasa presencia de la PNP y ausencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en la zona, pese a la declaratoria de emergencia en los distritos limítrofes de Palca, Tacna y La Yarada.

En conclusión, la Superintendencia Nacional de Migraciones

Temas relacionados biométrico frontera migraciones seguridad Sistema de control Tacna

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA