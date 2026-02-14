Playas de Lima en alerta: Presentarán radiación UV muy alta a extremadamente alta este 15 de febrero

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de calor en Lima perduira y en este contexto el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que durante este fin de semanase prevé que en las playas del litoral limeño se presenten niveles de muy alta a extremadamente alta de radiación ultravioleta (UV). Por tal razón, ha exhortado a la población a tomar precauciones.

Radiación UV de muy alta a extremadamente alta

La entidad adscrita al Minisiterio del Ambiente (Minam) dio a conocer que este sábado 14 y domingo 15 de febrero diversos balnearios de la capital registrarán niveles muy altos y extremadamente altos de radiación UV.

Al respecto, hay que mencionar que según la escala del Índice Ultravioleta (IUV), los niveles de 8 a 10 corresponden a una categoría de peligro muy alto. Además, 11 u otra cifra mayor se cataloga como extremadamente alto, lo que representa un mayor riesgo para los ojos y la piel.

¿Cuál es el pronóstico para este sábado 14 de febrero?

En el sector norte de la costa limeña, en donde se ubican playas como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, se pronostica una radiación con valores de hasta 10. Adicionalmente, en ellas los termómetros marcarán como temperatura mínima 20 °C y como máxima 25 °C.

Mientars tanto, en los balnearios de Lima localizados en el centro, entre los que figuran La Punta, Costa Verde, Agua Dulce y La Chira, las temperaturas fluctuarán entre 21 °C como mínimo y 26 °C como máximo. Y una radiación con valor de 11.

También, en las playas que se sitúan en el sur capitalino como es el caso de Mamacona, Pachacamac, Pulpos, El Silencio, Punta Hermosa, Punta Rocas, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Puerto Viejo, el nivel de índice ultravioleta se prevé que alcanzará el nivel 10. A su vez, se registraría como temperatura mínima 19 °C y máxima de 24 °C.

Pronóstico IUV para el 14 de febrero

¿Cuál es el pronóstico para este domingo 15 de febrero?

Para esta fecha, los balnearios ubicados en la zona norte de Lima se conservará una medición de 11 en el nivel de radiación al igual que el día sábado 14 de febrero. Asimismo, registrará temperatura mínima de 20 °C y máxima de 26 °C.

En el caso de los balnearios del sector centro, el valor de radiación ultravioleta será de 11 y la temperatura oscilará entre 21 °C y 26 °C. Y en las playas del sur se prevé una radiación de 11 un registro térmico de 19 °C a 25 °C.

Pronóstico IUV para el 15 de febrero

Si decides acudir a la playa este fin de semana ten en cuenta esta información para evitar exponerte a esta altas temperaturas que podrían ocasionar daños a tu piel, ojos y elevar la incidencia de cáncer cutáneo.