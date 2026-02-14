Defensoría del Pueblo rechazó cierre de playa Agua Dulce: Piden a la PNP garantizar el derecho al libre acceso

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo rechazó que la Municipalidad de Chorrillos haya dispuesto el cierre total de la playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero. Según preciaron, la entidad debe garantizar el libre acceso a dicho espacio público. "Las playas son bienes de dominio público", enfatizaron.

Califican medida de "desproporcionada"

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo autónomo realizó una publicación en donde expresó su rechazo hacia esta disposición anunciada desde hace unos días y que generó incertidumbre en la población.

"Municipalidad de Chorrillos no debe restringir el derecho al libre acceso a la playa de Agua Dulce, sí debe mantener las playas de su jurisdicción en condiciones adecuadas para los veraneantes", escribieron en su publicación realizada este sábado 14 de febrero.

Es así que, la Defensoría recordó el derecho al libre acceso a las playas, precisando que no se puede restringir aquello. Asimismo, señalaron que la Municipalidad de Chorrillos debe asumir su responsabilidad en torno a la limpieza y mantenimiento de la misma, por lo que rechazaron que se traslade la responsabilidad solo a la ciudadanía que asiste a las playas.

Además, consideraron que la decisión de cerrar totalmente el acceso a dicho espacio público, resulta ser "desproporcionada", debiendo ser evaluada previamente mediante otras medidas que sean menos restrictivas. Las acciones que debe tomar la Municipalidad de Chorrillos tienen que conciliar la protección ambiental con el ejercicio de los derechos fundamentales.

#Comunicado 🚨Defensoría del Pueblo: Municipalidad de Chorrillos no debe restringir el derecho al libre acceso a la playa de Agua Dulce, sí debe mantener las playas de su jurisdicción en condiciones adecuadas para los veraneantes.



Conoce más 👉 https://t.co/piZUMbzhpv... pic.twitter.com/1ZWpcaV1Dl — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) February 14, 2026

Para la Defensoría del Pueblo, se estaría vulnerando el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos, así como el principio de autoridad y responsabilidad que corresponde a la administración municipal en materia de salubridad y gestión ambiental.

Pedido a la Municipalidad de Chorrillos

En tal sentido, han hecho un llamado a la Municipalidad de Chorrillos para que se deje sin efecto la resolución que dispone dicho cierre. Asimismo, les pidieron cumplir con su rol de autoridad, implementando un plan integral de gestión de residuos sólidos en el litoral de dicho distrito.

También pidieron reconocer que la acumulación de basura, que ha sido denunciada por vecinos de zonas como Vista Alegre de Villa, tiene que ver con las deficiencias estructurales en la prestación del servicio de limpieza pública, y no solo al comportamiento de los ciudadanos.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo pidió a la Policía Nacional del Perú, actuar garantizando los derechos fundamentales y el libre acceso a la playa Agua Dulce; de no cumplir con ello procederán a disponer acciones legales a los que infrinjan la ley.