¡A estar precavidos!

Más de 100 provincias del Perú en ALERTA ROJA ante posible activación de quebradas por lluvias intensas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que este fenómeno meteorológico se suscitarría en las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Lima, entre otras.

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/02/2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en cordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) emitió el Boletín Informativo N° 044 - 2026 - INDECI/COEN a través del cual señala que durante este fin de semana la ocurrencia de lluvias intensas podrían desencadenar la activación de quebradas en diversas zonas del Perú. A continuación todos los detalles.

Activación de quebradas por lluvias intensas

El organismo adscrito al Ministerio de Defensa recurrió a sus canales oficiales para publicar este aviso de corto plazo en el que señala que cabe la posibilidad de que se activen quebradas en 103 provincias del territorio nacional localizadas en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, San Martín y Tacna.

De acuerdo a la advertencia meteorológica COEN este fenómeno, que en nuestro país también se conoce como huaico, podría registrarse desde las 13:00 horas de este sábado 14 hasta las 13:00 horas del domingo 15 de febrero.

Las citadas zonas de nuestro país podrían verse afectadas por las precipitaciones que han sido pronosticadas por SENAMHI. Cabe indicar que, de acuerdo al mapa de riesgo presentado en este comunicado oficial se observa que hay niveles de carácter rojo en la costa norte, central y sur, así como en la sierra norte, central y sur.

Boletin informativo de aviso de corto plazo del COEN
Boletin informativo de aviso de corto plazo del COEN

Las provincias que se verían afectadas

  • Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.
  • Arequipa: Arequipa, Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
  • Ayacucho: Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo.
  • Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
  • Huancavelica: Huaytará.
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.
  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, y Yauli.
  • La Libertad: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.
  • Lima: Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral,  Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.
  • Tacna: Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata

Es así que, frente el pronóstico de lluvias intensas del SENAMHI, el COEN-INDECI precisó que 103 provincias del Perú podrían verse afectadas ante la activación de quebradas

Temas relacionados activación de quebradas Cajamarca COEN-INDECI lluvias intensas Pasco provincias regiones

