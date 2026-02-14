San Valentín: Estas son las mejores frases para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, en pleno Día del Amor y la Amistad, todos andan buscando el mensajito perfecto para no quedarse en visto. Por eso, en este San Valentín te dejamos las mejores frases para mandar por WhatsApp este 14 de febrero y sorprender a tu pareja, a tu familia o a tus patas.

¿Por qué enviar un mensaje este 14 de febrero?

Este 14 de febrero es la excusa perfecta para decir eso que siempre se te queda en la cabeza. Y sí, un mensajito por WhatsApp basta para sacarle una sonrisa, agradecerle a alguien especial o recordarle —sin tanto floro— lo importante que es para ti.

A diferencia de los stickers o las imágenes que ya todos mandan en los chats, un mensajito escrito tiene otra magia: es más personal, más directo y se siente mucho más real para quien lo recibe.

Además, San Valentín no se limita solo al amor de pareja, pues también es una fecha para celebrar a la familia, a los amigos y a esas personas que acompañan tu día a día. Por eso, elegir bien qué escribir puede marcar la diferencia y convertir un mensaje sencillo en un detalle que realmente se recuerde.

Mensajes ideales para la familia

Para quienes creen que el primer amor empieza en casa, estas frases son perfectas para dedicarle a mamá, papá, hermanos o a ese familiar que siempre está ahí.

Familia bonita, gracias por todo... incluso por aguantarme. Feliz 14 de febrero.

El amor empieza en casa y el mío viene con comida y regaños incluidos. Los quiero.

No somos perfectos, pero sí muy unidos. Feliz Día del Amor y la Amistad.

Gracias por estar siempre, en las buenas y en las reuniones familiares eternas.

Familia: amor del bueno, del que no se acaba. Hoy se celebra el amor, y yo empiezo con ustedes.

Frases para dedicarle a tu pareja

Si este 14 de febrero quieres sorprender a tu persona favorita, estas opciones son perfectas para enviar apenas empiece el día o justo antes de la medianoche.

Amarte es mi parte favorita de cada día. Gracias por llegar a mi vida.

Eres el lugar donde siempre quiero quedarme.

Cada momento contigo confirma que el amor sí existe.

Tu sonrisa es mi mejor regalo este y todos los días.

Elegirte cada día es lo que hace especial nuestra historia. Feliz San Valentín.

Frases para celebrar la amistad

Porque el 14 de febrero también es para los amigos que acompañan, escuchan audios eternos y sobreviven a los chismes.

La amistad también se celebra, sobre todo la que sobrevive a los chismes.

Feliz Día del Amor y la Amistad a quien siempre contesta mis audios.

Gracias por las risas, los consejos y los memes.

Amigos como tú hacen la vida más divertida.

No es romance, pero sí cariño del bueno. Que nunca falte la amistad ni el cafecito para platicar.

Así que, si este año quieres salir de los mensajes repetidos, recuerda que en San Valentín, estas son las mejores frases para enviar por WhatsApp este 14 de febrero.