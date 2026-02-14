'Puma' Carranza SALE EN DEFENSA de Paolo Guerrero ante ola de críticas: "Está defendiendo a su compañero"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero se encuentra en el centro de la polémica luego de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores tras el empate ante 2 de Mayo en Matute. El atacante de 42 años fue duramente criticado por la hinchada por no patear el penal que se le concedió a los blanquiazules y que pudo cambiar la historia del encuentro.

Lo peor de todo fue cuando el ídolo de la Selección Peruana habló al final del encuentro y reveló que no se había hecho cargo de dicha responsabilidad al no encontrarse con la confianza necesaria y el estado físico adecuado para ejecutar el remate.

Puma Carranza sale en defensa de Paolo Guerrero

Mientras gran parte del aficionado de Alianza Lima critica duramente a Paolo Guerrero, algunos personajes del fútbol nacional lo han defendido con uñas y dientes. Uno de ellos fue el ídolo del compadre, José Luis Carranza, más conocido como el 'Puma', quien aseguró que la actitud del delantero de 42 años es de un líder que solo busca proteger a su compañero.

Para el exjugador crema las razones brindadas por el 'Depredador' son solo una excusa para evitar que Eryc Castillo sea lapidado por el aficionado. Por ello, descartó rotundamente la versión de que no haya tenido el valor para hacerse cargo del penal.

"Está defendiendo a su compañero, está defendiendo a Castillo, él se la está comiendo y eso es bueno porque ve que su compañero no estaba pasando un buen momento en el partido. Paolo es tranquilo, sereno, le habrá pedido la pelota para meter el penal y agarrar confianza", inició.

Del Puma se puede decir cualquier cosa pero q es un hombre de fútbol y sabe de estas cosas nadie lo puede discutir. Ni los propios hinchas de la u pic.twitter.com/c1UJX4VI1r — El Gato Grone (@elgatogrone) February 14, 2026

Pateó un penal en el Maracaná

En el programa 'La Interna', el ahora comentarista recordó la vez que el capitán de Alianza Lima pateó un penal en la final de la Copa América en el Maracaná o como ante Argentina en las Eliminatorias para Rusia 2018.

Por ello, reforzó su versión de que el 'Depredador' ha buscado que las críticas apunten contra él y no contra el resto de sus compañeros tras esta dolorosa eliminación.

"Nosotros somos futbolistas, hemos estado en la cancha. Lo he visto patear un penal contra Brasil en la Copa América, con Argentina, con Uruguay. Y lo que diga no me importa, él está defendiendo a su compañero como sucedió con un montón de compañeros", añadió.

En resumen, el Puma Carranza salió en defensa de Paolo Guerrero tras los duros comentarios que ha recibido luego del penal que no ejecutó durante el duelo ante 2 de Mayo.