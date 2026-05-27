Roberto Sánchez anuncia que equipo técnico de López-Chau se une a su plan de gobierno: "Unidos por la democracia y el Perú"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los candidatos que lucharán por llegar a la presidencia de la República en la segunda vuelta de las elecciones generales continúan trabajando para obtener la preferencia de los votantes. Esta vez, Roberto Sánchez anunció que el equipo técnico de Alfonso López-Chau se unirá a su plan de gobierno con la finalidad de llegar a Palacio de Gobierno.

Equipo técnico de López Chau se une a Roberto Sánchez

Este hecho se da a unos días de que el partido Ahora Nación, liderado por el exrector de la UNI, anunciara su respaldo al postulante de Juntos por el Perú. Ahora, Sánchez Palomino utilizó sus redes sociales para indicar el fortalecimiento de esta alianza política pensando en la jornada definitiva de los comicios.

En su tuit, Roberto Sánchez agradeció el apoyo de Alfonso López-Chau y la puesta a disposición de su equipo técnico con la que buscará potencia su plan de gobierno y poder vencer en las urnas a su contrincante electoral, Keiko Fujimori, el próximo domingo 7 de junio.

"Un solo equipo para trabajar por el Perú. Agradezco a Alfonso López-Chau su respaldo y pronta respuesta a nuestro pedido de poner a disposición su equipo técnico para fortalecer nuestra propuesta de gobierno unitario y popular, juntos una sola fuerza con profesionales calificados. Trabajamos unidos por la democracia y el Perú", indicó.

UN SOLO EQUIPO PARA TRABAJAR POR EL PERÚ

Agradezco a Alfonso López Chau @LopezChauNava su respaldo y pronta respuesta a nuestro pedido de poner a disposición su equipo técnico para fortalecer nuestra propuesta de gobierno unitario y popular, juntos una sola fuerza con... pic.twitter.com/it4HT84OS8 — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 27, 2026

Jorge Nieto descarta ser tibio tras anunciar voto viciado

La postura tomada por Alfonso López-Chau dista considerablemente de la de Jorge Nieto quien ha generado gran polémica al revelar que el Partido del Buen Gobierno no apoyará a ningún candidato en la segunda vuelta por lo que viciará su voto.

Precisamente, el candidato visitó los estudios de Exitosa este miércoles 26 de mayo donde rechazó las críticas que lo tildaron de 'tibio' dejando en claro que nunca lo fue cuando estuvo dentro del gobierno y tuvo que atender las emergencias climáticas en el país y sus acciones frente a las irregularidades dentro del Mindef.

"¿Fui tibio para atender la emergencia del Niño Costero y unir al país en una sola fuerza? ¿Fui tibio para renunciar al Ministerio de Defensa cuando me pareció que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta? Me da risa. No siguen mi biografía corta. Simplemente expresan sus frustraciones", comentó.

En resumen, Roberto Sánchez anunció que el equipo técnico del partido Ahora Nación, liderado por Alfonso López-Chau, se unirá al plan de gobierno de Juntos por el Perú pensando en la segunda vuelta de las elecciones generales.