"¿Ahora a quién vas a llamar?": Mininter anuncia traslado de criminal que llamó a su mamá para librar la cárcel

No le sirvió llamar a su madre. A menos de una semana de haber sido grabado pidiendo ayuda a su mamá para eludir a la justicia, Jordano Edwin Galarza Sanchu (20), conocido en el mundo del hampa como 'Jordano', fue trasladado por la Policía desde la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para someterse a exámenes psicológicos.

Luego de haber estado al borde del llanto mientras hablaba por teléfono con su madre, exigiéndole que lo ayudara a deshacerse de su armamento, el aliado del peligroso delincuente de Lima Norte conocido como "El Monstruo" fue visto saliendo de la sede de Dirincri en la Av. España, en el Cercado de Lima.

El Ministerio del Interior publicó un mensaje en sus redes sociales con la intención de resaltar la lucha contra la delincuencia y marcar un precedente para otros criminales.

El pasado 29 de enero, el sujeto fue capturado por efectivos de la Policía Nacional del Perú, siendo vinculado con el peligroso criminal mencionado anteriormente. En ese momento, fue encontrado junto a otro presunto hampón, menor de edad. Posteriormente, fue llevado a su casa, donde se le permitió hablar con su madre por teléfono.

"Ma, ya saben todo, necesito todo, voy a entregar todo. (¿Dónde estás tú?) En mi casa, mamá, en mi casa (...) (Yo no sé nada de qué cosa me hablas) Ma, ya saben todo, ¿me quieres ver preso? Ya saben todo, ¿dónde están las cosas? (¿Qué cosas, Jordano? ¿De qué cosas me hablas? Yo no sé nada. No sé de qué me estás hablando tú)", se escuchó en la conversación.