Erling Haaland impone tendencia: Más de 800,000 dólares en sus bolsos Hermès, Chanel, Louis Vuitton y otras marcas de lujo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erling Haaland es un gigante de dos metros que suele asociarse con la fuerza bruta, la velocidad y una voracidad goleadora implacable dentro del área. Tras su destacada participación en el Mundial 2026, donde lideró a la selección de Noruega hasta los cuartos de final, el atacante del Manchester City ha vuelto a acaparar portadas.

Esta vez, el motivo no son sus récords deportivos, sino su fascinación por la alta costura. Lejos de la sobriedad clásica de otros futbolistas, Haaland ha construido una de las colecciones de accesorios más extravagantes, exclusivas y costosas del planeta, valorada por expertos de la moda en más de 800,000 dólares.

El armario de los 800,000 dólares: Hermès, Chanel y el estilo XXL

Para Haaland, los bolsos dejaron de ser simples herramientas de viaje para convertirse en la pieza central de su identidad visual. Sus elecciones no son discretas: el delantero siente predilección por los modelos tipo weekender y valijas de gran escala firmadas por casas históricas como Hermès, Chanel, Louis Vuitton y Bottega Veneta.

Estas piezas, muchas de ellas pertenecientes a ediciones limitadas de pasarela o listas de espera inalcanzables para el público general, están perfectamente proporcionadas para su imponente físico.

Ahora, la estrella del Manchester City compartió con sus seguidores de Instagram una foto recién salido del avión que lo llevó a casa después de su participación con el seleccionado noruego y su bolso Dolce & Gabbana se robó las miradas.

El futbolista de 25 años eligió uno de los modelos más exclusivos de la casa de lujo italiana, llamado Sicily, que se vende en diferentes materiales y colores. En este caso, llevó una versión que combina lona beige y piel de caimán pulida bordó.

El mismo modelo fue presentado en el último desfile de la firma en la Semana de la Moda de Milán, y aunque no figura en su sitio web, un diseño similar que también tiene piel de caimán asciende a los 34.500 euros .

Tiempo de precisión: Una colección de relojes de nivel billonario

El gusto del noruego por los artículos de nicho encuentra su segundo pilar en la muñeca. Como embajador global de la prestigiosa firma Breitling, Haaland suele lucir piezas que combinan la ingeniería aeronáutica con el diseño robusto.

No obstante, su colección personal va mucho más allá e incluye joyas de la alta relojería como Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille y Patek Philippe. Cada una de estas adquisiciones cuenta con un valor de mercado que asciende a varios millones de euros, convirtiendo su pasión en un negocio redondo de activos que se revalorizan con el tiempo.

A sus 26 años, Erling Haaland está rompiendo el molde del futbolista tradicional. Al fusionar la rudeza del gol con la sofisticación de la alta moda, el noruego demuestra que el verdadero lujo contemporáneo reside en la autenticidad y en no temerle a la excentricidad. Su figura ya no solo cotiza en el mercado de pases del fútbol europeo, sino que se alza como un referente de estilo imprescindible para las marcas más exclusivas del planeta.