¡Alarmante! Cerca de 10 mil personas fueron afectadas por caos en aeropuerto Jorge Chávez, según Aspec

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, informó que entre 9 mil y 10 mil personas se vieron afectadas por la cancelación y reprogramación de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, cuestionó que no se le brindara la información correspondiente a los pasajeros.

En entrevista con Exitosa, el representante de Aspec se pronunció sobre el drama que vivieron miles de personas cuyos vuelos se vieron interrumpidos por una falla en el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje y que, por esta razón, terminaron varadas en el terminal aéreo del Callao o tuvieron que aterrizar en otros aeropuertos cercanos.

En esa línea, cuestionó duramente que Corpac no haya tenido un protocolo de emergencia para controlar la crisis ni tampoco que un representante haya brindado información clara a los clientes afectados.

En el programa Informamos y Opinamos, Crisólogo Cáceres también criticó al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien declaró que la falla energética en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez fue un "evento fortuito".

"El Código Civil establece que un caso fortuito es un hecho imprevisible contra el cual no tienes defensa posible. ¿Qué cosa es un hecho fortuito? Un naufragio, un terremoto. Son eventos que no sabes que va a pasar ni tampoco su magnitud. Esto lo que ha pasado no es un hecho fortuito. Si tu no le das mantenimiento adecuado a una pista de aterrizaje, va a colapsar", declaró.