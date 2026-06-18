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Alarmante cifra: Solo 20 % de los jóvenes mayores de 25 años tiene educación superior, revela experto

El exministro del Interior, Fernando Barrios Ipenza, aseguró que en el Perú y Latinoamérica el acceso a la educación superior continúa siendo un problema, siendo el interior del país los puntos con mayor dificultad.

Solo el 20% de jóvenes de 25 años a más cuenta con educación superior.
Solo el 20% de jóvenes de 25 años a más cuenta con educación superior. (Foto: Andina)

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/06/2026

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La educación escolar y superior en el país se ha convertido en uno de los problemas principales del gobierno entrante. En los últimos años las deficiencias de infraestructura han crecido aún más generando grandes consecuencias en nuestra sociedad y en gran parte de Sudamérica.

Alarmante cifra

Una muestra de ello es la cifra que fue lanzada en la 10.ª Conferencia Mundial de Educación de la IFC que se viene llevando a cabo en las instalaciones de IE University en Madrid, España. Ahí, el exministro del Interior y fundador de la Universidad Continental, Fernando Barrios, señaló que en nuestro país y en toda Latinoamérica, solo el 20 % de jóvenes de 25 años o mayores de esta edad, cuenta con educación superior.

Eso sí, en el Perú se cumplen ciertas características que modifican esta cifra ya que la cobertura de entidades como universidad e institutos no es la misma tanto en ciudades como al interior del país. Por ejemplo, en la capital se cuenta con un alcance del 70%, mientras que en zonas de difícil acceso el número ronda el 10 %.

"De la población de América Latina mayor de veinticinco años, solamente el 20% tiene educación superior. Tenemos un promedio de 44% de cobertura en educación superior, pero con una gran asimetría: mientras las grandes ciudades tienen cobertura del 70%, hay zonas rurales que tienen 30%, como en el Perú en donde 9 regiones tienen menos de 12% de cobertura", indicó.

Solo el 12 % de jóvenes en zonas rurales accede a educación superior.
La educación superior en el Perú es uno de los puntos a atender por el próximo gobierno.

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A su vez, el Barrios Ipenza señaló que el acceso a la educación superior mejora considerablemente los ingresos que percibe una persona durante el resto de su vida. Esto crece aún más en el caso de cursar estudios de posgrado.

"Hay datos que acreditan con evidencia que quien tiene un título universitario, a diferencia de quien tiene solo estudios secundarios, puede ganar a lo largo de su vida 39% más; eso tiene un premio si tienes maestría doctorado, de casi 83% más", añadió.

Responsabilidad de las universidades

El extitular del Mininter también señaló que las universidades en el Perú deben asumir un compromiso social señalando que muchas de ellas optan por sumar alumnos a sus filas en vez de contar con un proyecto real de crecimiento.

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"Crecer normalmente está referido al número de alumnos que atienda, a más campus, no necesariamente impacto real. En cambio, escalar significa que cada uno de los estudiantes por un costo marginal puede recibir un mejor servicio; escalar requiere disciplina para dar accesibilidad, requiere eficiencia y también innovación", sentenció.

De esta manera, exministro del Interior y fundador de la Universidad Continental, Fernando Barrios, reveló que en el Perú y Latinoamérica solo el 20 % de los jóvenes mayores de 25 años cuentan con educación superior.

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