Metropolitano vuelve a presentar demoras en su servicio tras el incendio de un bus en la estación Caquetá

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los miles de usuarios del Metropolitano vuelven a sufrir demoras en el servicio a raíz de un hecho aislado a este sistema de transporte. Esta vez, un bus de transporte público se incendió a la altura de la estación Caquetá ocasionando una fuerte congestión vehicular con dirección al cercado de Lima.

Buses del Metropolitano presentan demoras tras incendio en Caquetá

El siniestro necesitó cuatro unidades de bomberos para ser atendido los cuales se colocaron en la vía exclusiva del Metropolitano ocasionando la demora en este servicio. Así lo anunció ATU a través de un breve comunicado en sus redes sociales donde le pidieron paciencia a los pasajeros que aguardan por llegar a sus destinos en plena hora punta.

"Debido al incendio de un bus de una empresa de transporte en la vía mixta a la altura de la estación Caquetá, la vía exclusiva del Metropolitano se encuentra obstruida por las labores del Cuerpo General de Bomberos del Perú", indicaron.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao también señaló que su personal viene trabajando arduamente para garantizar la continuidad del servicio en hora pico. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos las unidades presentan una demora de aproximadamente 15 minutos para llegar a las diversas estaciones del sistema.

"Personal de la ATU está tomando las medidas operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, no obstante se presentan demoras de 15 minutos aproximadamente en la circulación de los buses", añadieron.

Constantes demoras en el Metropolitano

Es importante precisar que las demoras e incidentes en el Metropolitano han sido constantes en las últimas semanas. Por ejemplo, este último miércoles 17 de junio, un bus presentó fallas técnicas quedándose varado en pleno ingreso a la estación Central en la avenida España.

Lamentablemente, este hecho obligó a que los pasajeros sean bajados en plena vía exclusiva y ser llevados a pie hasta otra unidad para que puedan llegar a sus respectivos destino. Por otro lado, en Independencia, exactamente