Alcalde de Chosica advierte que 1800 viviendas están en zonas de alto riesgo: "Al lado del río Rímac y quebradas"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, en declaración exclusiva para Exitosa, advirtió que cerca de 1800 viviendas están asentadas en zonas de alto riesgo, principalmente en áreas colindantes al río Rímac y a diversas quebradas.

Viviendas en Chosica en zonas de alto riesgo

Hace unos días, como parte del compromiso con la protección de la población y sus medios de vida, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 134 distritos de diversas provincias de las regiones de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales, que se vienen registrando desde las primeras semanas de enero del 2026.

Las intensas lluvias han generado preocupación en zonas de Lima Este como Chosica, donde la ciudadanía teme la activación de quebradas y huaicos, como ha ocurrido en años anteriores durante esta temporada. En ese marco, el alcalde Oswaldo Vargas sostuvo que ante esta situación se requiere un trabajo permanente y la reubicación de las viviendas en zonas de alto riesgo.

El burgomaestre también advirtió que habría cerca de 1800 viviendas asentadas en riesgo de crecientes en ríos y quebradas, por lo que se debe también considerar el tema de la planificación urbanística.

"He manifestado que hay 1800 viviendas en un estudio, pero que en realidad ese estudio debe estar actualizado que ha de ser cercado de 2 mil viviendas que están en zonas de alto riesgo y que están al costado del río Rímac y quebradas", indicó Vargas a 'Exitosa Perú'.

Alcalde de Chosica y su pedido al Gobierno

La autoridad edil también aprovechó el diálogo con Exitosa para pedir al Gobierno de José Jerí adoptar políticas públicas de vivienda para evitar invasiones en zonas de quebradas y que las personas se puedan trasladar a zonas más seguras con servicios básicos y no tener complicaciones.

"Pido al Gobierno estas políticas públicas que tienen que ver con tema de vivienda, Techo Propio, para familias jóvenes que están pretendiendo invadir las partes altas de quebradas", indicó.

A su vez, el alcalde de Chosica Oswaldo Vargas, aseguró que como municipalidad no realizan la entrega de constancia de posesión en zonas de alto riesgo como en otras administraciones de años anteriores. Finalmente, sostuvo que exhortó al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, trabajar el tema de la lucha contra el tráfico de terreno.

Es así como en entrevista con Exitosa, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, instó a las autoridades locales a trabajar de manera conjunta para ofrecer soluciones más efectivas a las viviendas asentadas en zonas de alto riesgo debido a las intensas lluvias, principalmente en áreas colindantes al río Rímac y a diversas quebradas.