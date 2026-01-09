Alcalde de Chosica pide al Gobierno declarar en emergencia Lima Este por lluvias: "Antes de que empiecen con fuerza"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En esta época del año, mientras gran parte de Lima goza del verano, al este de la capital se aproxima la temporada más temida debido a la cercanía de las lluvias. Estas precipitaciones ocasionan la activación de quebradas, las caídas de huaicos lo que deja a decenas de familias damnificadas.

Alcalde de Chosica detalla avances en su distrito

Por ello, Exitosa conversó con el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, para conocer detalles de como se vienen preparando estos distritos los cuales resultan más afectados. De acuerdo a su versión, en los últimos meses se ha venido trabajando para descolmatar el caudal del río Rímac, además de construir decenas de barreras dinámicas las cuales permitirán contener la fuerza de la naturaleza.

"Febrero es un mes altamente crítico, aumenta el caudal del río Rímac. Hemos realizado con tiempo porque pensamos que el Niño iba a venir con fuerza el 2024. Fue leve a pesar que aumentó el caudal luego se redujo. Luego de ello, hemos hecho mantenimiento y descolmatación del Río Rímac y hemos descolmatado las barreras dinámicas, pero todos los vecinos se están preocupando por las lluvias", indicó.

Eso sí, la autoridad edil indicó que aún faltan que 8 de estas barreras sean instaladas por parte del ANA a lo largo de Santa Eulalia, Ricardo Palma, Lurigancho, entre otras. Por ello, exigió que se agilice la construcción de las mismas antes que las precipitaciones lleguen con fuerza.

Lluvias en Perú han afectado a más de 168 mil personas en el 2025.

"Yo le pediría al gobierno que agilice esta construcción de barreras dinámicas que ya estaban listas para ejecutarlas ya estaban compradas incluso, pero nunca se implementaron. El gobierno debe definir quien lo va ejecutar si es el ANA o el ANIM", añadió.

Pide declarar en emergencia

Aprovechando nuestras cámaras, Oswaldo Vargas hizo un llamado a José Jerí para que se declare en emergencia toda esta zona de Lima Este y los trabajos de prevención puedan continuar.

"Pedimos que el gobierno declare en emergencia esta zona de Lima Este, Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia, Ricardo Palma donde se tiene que hacer trabajos de prevención con tiempo antes de que empiecen las lluvias con fuerza", precisó.

Además agregó: "En su momento tuvimos una reunión con el señor presidente de la República donde le pedimos que declare en emergencia cerca de un mes. Dijo que iba a correr con el trámite para la emergencia, pero INDECI aun no tiene la información precisa de Sehnami".

En resumen, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, pidió el Ejecutivo declarar en estado de emergencia la zona este de Lima ante la inminente temporada de lluvias.