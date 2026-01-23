¡Atención! Advierten riesgo de activación de quebradas en ocho regiones del Perú para las próximas 24 horas

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en ocho regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de extrema intensidad (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna.

Según el Aviso N.º 022-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este sábado 24 de enero. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Chincheros, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Chincheros, Cotabambas y Grau. Arequipa : Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión.

: Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Unión. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cusco : Acomayo, Canchis, Canas, Chumbivilcas, La Convención, Espinar, Paruro y Quispicanchi.

: Acomayo, Canchis, Canas, Chumbivilcas, La Convención, Espinar, Paruro y Quispicanchi. Moquegua : General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Puno : Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Ramón, Sandía y Yunguyo.

: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Ramón, Sandía y Yunguyo. San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota y San Martín.

: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota y San Martín. Tacna: Jorge Chávez, Tacna y Tarata.

🔴#ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) se presentarían hasta el 24/1 en varias provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna, según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/xsPXuaXAYt — COEN - INDECI (@COENPeru) January 23, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país, en un escenario donde empieza a generarse la temporada de lluvias en la sierra peruana.