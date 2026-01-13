Alerta roja: Senamhi detecta 15 regiones en peligro por huaicos y activación de quebradas

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las intensas lluvias previstas para los próximos días a lo largo del territorio nacional, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja este martes 13 de enero en 15 regiones del Perú. Conoce aquí si estás en zona de riesgo.

El Senamhi advirtió que las próximas lluvias de fuerte intensidad aumenta el riesgo de huaicos, desbordes de quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones, con mayor probabilidad en sectores vulnerables de la costa y sierra central.

Senamhi detecta 15 regiones en peligro por huaicos y activación de quebradas.

Estas son las regiones en peligro extremo por huaicos

Bajo el nivel de peligro extremo, se encuentran Lima, Cajamarca, La Libertad, Cusco, Madre de Dios, Puno, entre otras. La alerta también advierte la posible ocurrencia de tormentas eléctricas, así como ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Según la estación hidrológica de Chosica, el caudal actual del río Rímac es de 25.8 metros cúbicos por segundo, nivel considerado normal para la temporada de lluvias. Señalaron que se encuentra en observación.

Sin embargo, Senamhi advirtió que este valor puede aumentar de forma rápida si se potencian las precipitaciones en la cuenca alta.

Es importante considerar que el caudal de este río debe superar los 120 metros cuadrados para alcanzar el nivel de alerta roja. Por ello, las autoridades instaron a la población de zonas cercanas a ríos, quebradas, lagos a mantenerse informada y ejecutar medidas preventivas.

¿En qué consiste la alerta roja del Senamhi?

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) han compartido recomendaciones para los gobiernos locales y la ciudadanía.

La alerta roja representa el nivel de máximo peligro en el sistema de monitoreo del Senamhi y demanda acciones inmediatas, como evacuaciones y protección de bienes.

Las viviendas o infraestructuras ribereñas, como las que se ubican en zonas de Chosica o Chaclacayo, están expuestas a posibles desbordes.

El Senamhi recordó que todos los años, en esta temporada, el incremento de intensas lluvias en la sierra y selva provoca emergencias en distintas regiones del país.

Alcaldes de Lima Este piden declarar estado de emergencia

La preocupación por las lluvias intensas en Lima Este se ha trasladado a las autoridades. Este martes 13, alcaldes de Chosica, Santa Eulalia y Huachupampa solicitaron al Gobierno declaratoria de emergencia de sus distritos ante el aumento de lluvias y activación de quebradas.

En diálogo con Canal N, los regidores expresaron su preocupación ante una posible emergencia y advirtieron que la temporada de precipitaciones ya empezó a afectar la zona alta de la provincia de Huarochirí, en la sierra central de la capital, así como la caudalidad del río Rímac.