Presidente Jerí sobre visita de Kast a Perú: "Estamos anticipando un eventual DESBORDE de migrantes"

Tras la confirmación de la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al Perú en enero, el mandatario peruano José Jerí adelantó que, durante su encuentro, discutirán alternativas "humanitarias" ante la crisis migratoria.

A través de su cuenta de X, la Cancillería peruana dio a conocer que el ganador de la segunda vuelta chilena viajará por varios países de Sudamérica. Uno de los destinos elegidos ha sido el Perú, citándose con el actual jefe de Estado en la 'casa de Pizarro'.

"Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno", reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, el presidente interino José Jerí se refirió a un eventual desborde de migrantes en el Perú, producto de la incertidumbre que se vive en el país vecino por la posible expulsión de inmigrantes ilegales por parte del futuro gobierno de Kast.

"Más que un temor, estamos anticipando. Cuando conversamos telefónicamente una vez que él ganara las elecciones, nuestra conversación se centró en fijar algunos criterios de reforzar nuestras fronteras, de ambos lados, y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países", señaló a Canal N.

El jefe de Estado adelantó que, durante su encuentro, se discutirá como alternativa la existencia de un "corredor humanitario" para casos excepcionales, tal y como planteó Kast como parte de sus propuestas ante la crisis migratoria.

"Una alternativa son los acuerdos que estamos teniendo, por intermedio de Cancillería, en casos estrictamente humanitarios. Un corredor humanitario es una alternativa, un mecanismo que estamos viendo para casos muy excepcionales", agregó.

Kast apoyará eventual intervención de EE.UU. a Venezuela

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, José Antonio Kast expresó su respaldo al gobierno de EE.UU. ante una eventual intervención militar a Venezuela.

El pasado 16 de diciembre, el presidente electo chileno dijo apoyar poner fin al actual gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de resolver problemas vinculados con lo que calificó como "narcodictadura" en el mencionado país.

"Yo apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura, nosotros claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica una dictadura", señaló.

