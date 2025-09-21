PNP tras primera marcha de la 'Generación Z': "Se hizo uso legítimo de la fuerza"

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre los registros ocurridos tras la manifestación del último sábado. En el escrito señala que se registraron daños al patrimonio, enfrentamientos violentos y que utilizó el "uso legítimo de la fuerza".

PNP publicó comunicado sobre última marcha

A través del comunicado N° 019-2025, la PNP informó sobre el desarrollo registrado en la marcha denominada 'Generación Z' en contra del actual gobierno y Congreso de la República.

Entre los primeros puntos expuestos, indica que aproximadamente 450 personas protagonizaron actos de violencia en el Centro Histórico de Lima que generaron daños en patrimonio público y privado.

Los daños se registraron principalmente en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Lima y el acceso al Palacio de Justicia. Adicionalmente, indican afectaciones complementarias en la vía pública como señalización del transporte público y destrucción de veredas que habrían causado daños contra el personal policial.

Indicaron que tras los enfrentamientos con manifestantes violentos, 12 policías quedaron heridos, resaltando el caso de una efectivo policial con lesiones de consideración y un agente policial con diagnóstico policontuso, indican. Este último se encuentra bajo observación médica en el Hospital Nacional de la Policía, que se ubica en Jesús María.

"Se hizo uso legítimo de la fuerza", señalan

Según la postura policial, los efectivos de la PNP hicieron uso legítimo de la fuerza durante la marcha y aplicaron maniobras de control y restablecimiento del orden.

"El personal policial hizo uso legítimo de la fuerza mediante maniobras de control y restablecimiento del orden, empleando medios idóneos conforme a la ley", comunican.

Siguiendo en la misma línea, la PNP indica que la institución respeta el derecho fundamental a la libertad de expresión y lo reconoce como parte del ejercicio colectivo ciudadano. Indica, que rechaza los actos vandálicos e invoca a manifestarse de forma pacífica.

Sin embargo, a través de medios de comunicación y plataformas digitales, manifestantes y periodistas resultaron heridos con perdigones de goma que impactaron en diversas partes del cuerpo, principalmente en el torso inferior. Según información policial, estas no se han registrado en las comisarías del sector vinculadas al presunto abuso de autoridad.