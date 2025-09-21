'Generación Z': Ipys condena ataques contra periodistas tras primera marcha ocurrida

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció y condenó los hechos de violencia contra tres periodistas que resultaron heridos con perdigones de goma. El instituto señala directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP). Los hechos sucedieron en la marcha juvenil del sábado 20 de setiembre.

Tres casos de periodistas heridos con perdigones de goma

En el escrito, IPYS denuncia que los tres periodistas se encontraban realizando la cobertura de la primera marcha, siguiendo con las propias labores periodísticas, sin embargo, fueron disparados con perdigones contra los cuerpos de los hombres y mujer de prensa.

Dos de los casos pertenecen al equipo periodístico de este medio: Yajaira Pacheco, reportera; y Percy Grados, camarógrafo, fueron dañados en la parte inferior del cuerpo, específicamente, en las piernas. Se registraron entre dos y tres impactos de perdigones en ambos.

El equipo se encontraba ubicado en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Junín cuando fueron impactados, mientras sucedía un enfrentamiento entre efectivos policiales y parte de los manifestantes. El equipo pudo ponerse a buen recaudo.

Por otro lado, Piero Quispe, reportero de investigación del medio Ojo Público, en la parte superior del cuerpo, recibiendo dos impactos de perdigones en la espalda. El periodista recibió en total tres perdigones contra su cuerpo mientras cubría la protesta.

Según la información recogida, Quispe se identificó con su credencial periodístico más, este acto fue omitido por parte del personal policial. Adicionalmente, el fotógrafo del mismo medio fue apaleado en las rodillas.

Testimonio de Yajaira Pacheco y Percy Grados, equipo de Exitosa

Los impactos recibidos por los periodistas de Exitosa se realizaron cuando se encontraban en el punto medio del enfrentamiento entre agentes policiales y manifestantes contra el gobierno y Congreso.

Según el testimonio de Pacheco, la represión policial no daba a lugar pues, junto al camarógrafo se encontraban registrando una intervención policial hacia jóvenes manifestantes.

"No era necesario usar este tipo de perdigones para este momento porque solo estábamos reportando la detención de uno de los jóvenes que eran parte de esta manifestación. Nos ha caído tres impactos de perdigones y a mi camarógrafo le ha caído uno, podemos observar que en nuestras prendas hay agujeros productos de estos perdigones. El dolor ha sido bastante fuerte", manifestó la periodista de nuestro medio.

Afortunadamente, ambos pudieron salir del conflicto. Sin embargo, a través de medios digitales, se reportan otros impactos de perdigones contra manifestantes en común.