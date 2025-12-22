André Carrillo campeonó la Copa de Brasil y se consagra como el segundo peruano más ganador de la historia

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las temporadas en la gran mayoría de ligas de Sudamérica llegaron a su fin y en la tierra del pentacampeón del mundo no fue la excepción. Y es que este domingo 21 de diciembre se jugó la gran final de la Copa de Brasil la cual coronó como flamante campeón a Corinthians de André Carrillo tras vencer por 2-1 a Vasco de Gama.

Ambos equipos llegaban a este encuentro con la intención de cerrar el año por todo lo alto y con lo mejor de sus planteles a disposición. Por ello, tanto Dorival Junior como Fernando Diniz mandaron al campo de juego del mítico Maracaná a sus onces de lujo dejando en la banca al volante peruano.

Casi de inmediato, Corinthians se adelantó en el marcador al minuto 18 gracias al golazo convertido por Yuri Alberto. Justo antes de que el primer tiempo llegue a su fin, Vasco logró la igualdad tras un tanto de buena factura de Nuno Moreira con un potente cabezazo.

La segunda mitad continuó siendo peleada hasta que apareció el nacido en los Países Bajos, Memphis Depay. El ex Manchester United, Barcelona, entre otros, solo la tuvo que empujar dentro del arco rival tras una asistencia de Yuri Alberto quien volvió a ser determinante.

André Carrillo hizo su ingreso al campo de juego al 69 con la intención de cuidar la pelota y quitarle la intensidad al contrario que buscaba por todos los medios el ansiado empate. Solo unos minutos, el peruano después se ganó una tarjeta amarilla A pesar de los intentos del elenco carioca, la victoria se quedó para los dirigidos por Dorival Junior.

André Carrillo se convierte en el segundo peruano más ganador

Con este trofeo, la 'Culebra' sigue escalando en la tabla de futbolistas peruanos más ganadores de toda la historia. El volante nacido en Alianza Lima alcanzó los 17 galardones con los que igualó a Jefferson Farfán y quedó a solo dos de Claudio Pizarro quien sigue en lo más alto con 19.

Incluso, en una historia de su cuenta de Instagram bromeó con el hecho etiquetando a la 'Foquita' y al 'Bombardero de los Andes'. A su vez, en dicha red social compartió varios momentos compartiendo con sus compañeros y cuerpo técnico tras la obtención del galardón.

En resumen, André Carrillo campeonó la Copa de Brasil con Corinthians por lo que se consagró como el segundo peruano más ganador de la historia.