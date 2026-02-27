Delincuentes hacen agujero para entrar a botica en Los Olivos: Robaron S/ 80 mil en medicamentos

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Delincuentes realizaron forado para ingresar a una botica ubicada en Los Olivos y así, robaron medicamentos valorizados en 80 mil soles. Según se conoció, el hecho delictivo quedó registrado en video debido a la presencia de cámaras de vigilancia en dicho local.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el acto ocurrió durante horas de la madrugada del último jueves 26 de febrero, exactamente en el cruce del jirón Olivos con Aquia. El ingreso de los delincuentes a través del mencionado forado fue por la parte trasera de la botica.

Es así que, para entrar a dicho negocio, los sujetos realizaron un agujero de 2x2 metros. La imágenes de las cámaras de seguridad evidencian el ingreso de uno de ellos, portando una linterna. Al parecer, su cómplice lo estaba esperando al otro lado para recibir las medicinas.

El malhechor no tuvo necesidad ni de ponerse de pie, debido a que sacaba los medicamentos arrastrándose por el suelo. Se observa como el sujeto que también llevaba una gorra para evitar ser identificado, abría cajones y sacaba los productos por el agujero.

Efectivos tomaron huellas

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo mantener diálogo con una de las trabajadoras que, brindó más detalles sobre lo ocurrido en horas nocturnas. Según precisó, al darse cuenta de lo ocurrido, procedió a llamar a los encargados del local para así realizar la denuncia correspondiente.

"Nosotros ingresamos a las 07:00 am (...) las puertas han estado cerrada, pero al entrar al almacén es donde me percato que había un hueco grande ahí y todos los anaqueles estaban totalmente vacíos. Es ahí donde se ha procedido a llamar a la supervisora a hacer las denuncias correspondientes y todo eso para saber todo lo que se han llevado", dijo a nuestro medio.

Además, la trabajadora mencionó que horas más tarde, llegaron los peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias de ley. De tal modo, las autoridades han tomado las huellas de los sujetos para identificarlos y así poder dar con su captura.

Asimismo, indicó que los medicamentos que fueron sustraídos por los sujetos estarían valorizados aproximadamente en S/ 80 mil. "Han sido puros productos de marca los que se han llevado, imagino que sabían", precisó.

Es así como, los trabajadores exigen que las autoridades policiales puedan dar con el paradero de los dos delincuentes involucrados en el robo de medicamentos de una botica en Los Olivos.