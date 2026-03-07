Contraloría detectó contrato de casi S/ 4 millones de Osinergmin para supervisar transporte del gas natural

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de la Contraloría General de la República del Perú, Guzmán Vera, informó que desde la institución se ha detectado la existencia de un contrato de Osinergmin con una empresa externa por más casi S/ 4 millones para la supervisión del transporte de gas natural.

Investigarán supervisión de instituciones

Durante entrevista con José Poicón para Exitosa Perú, Guzmán precisó que Osinergmin deberá responder ante esta contratación, en el marco de la falta de un plan de contingencia tras la fuga de un ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco.

"En este caso, Osinergmin, hemos ya identificado que desde el año pasado ha contratado los servicios de una empresa para supervisar estas actividades. Hay un contrato de casi 4 millones de soles que ha irrogado el Estado peruano para hacer estas labores de supervisión al traslado del gaseoducto", dijo a nuestro medio, este sábado 7 de marzo.

En tal sentido, el vocero precisó que dicho contrato del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) proviene desde el año pasado y, la empresa que prestaba servicios, tenía la función de supervisar el traslado del gas natural, por lo que, ante el reciente incidente la institución deberá brindar las explicaciones correspondientes.

Según detalla, Osinergmin deberá sustentar, documentadamente, cómo se han realizado las actividades de supervisión. De tal modo, se determinará si los trabajos se desarrollaron conforme al contrato o si es que han existido algunas falencias que provocaron la mencionada fuga.

Contraloría activó sus protocolos

Cabe mencionar que, la Contraloría General, al tomar conocimiento sobre el incidente, activó los mecanismos de verificación, control, requerimiento de información hacia las entidades que se encuentran involucradas en la supervisión del transporte de gas natural. "El Estado tiene la potestad de vigilancia, de supervisión, de establecer los mecanismos normativos propios, adecuados", indicó Guzmán.

"Lo que sí es cierto es que la Contraloría ha venido trabajando desde el año pasado, para verificar a estos tubos que están a la intemperie, en algunos casos están almacenados, que también iban a transportar precisamente el gas natural a la zona sur del Perú, sobre eso ya henos hecho un trabajo preliminar", precisó el vocero de la Contraloría.

En conclusión, el vocero de Contraloría General, Guzmán Vera, indicó que desde la institución se está solicitando la información correspondiente para evaluar las actuaciones de las entidades involucradas con el transporte del gas. "Para que no se vuelvan a presentar problemas de esta naturaleza", enfatizó.