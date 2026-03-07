RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención!

Gobierno amplía estado de emergencia en 298 distritos por peligro inminente ante intensas lluvias

A través del Decreto Supremo Nº 032-2026-PCM, el Ejecutivo amplió el estado de emergencia en algunos distritos de varias provincias en el Perú. Esto por el plazo de 60 días calendario, a partir del 11 de marzo.

Gobierno amplía estado de emergencia en 298 distritos
Gobierno amplía estado de emergencia en 298 distritos (Difusión)

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/03/2026

El Gobierno de José María Balcázar aprobó ampliar la declaratoria de estado de emergencia en 298 distritos de diversos departamentos debido al peligro inminente por intensas lluvias presentadas durante las últimas semanas; ello en el marco de la llegada del fenómeno 'El Niño Costero'.

Aprueban extensión de emergencia

Mediante el Decreto Supremo Nº 032-2026-PCM, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó dicha medida, la cual refrendada por la premier Denisse Miralles, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, entre otros.

"Se decreta: Prorrogar el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, (...) que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales", se lee en dicha documentación.

En tal sentido, la extensión fue dispuesta por un plazo de 60 días calendario, los cuales inician desde el 11 de marzo del presente año y recae sobre los distritos de las provincias de los siguientes departamentos: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Según detallan, esta medida tiene la finalidad de dar continuidad a la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del "Muy Alto Riesgo" existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan ante las intensas precipitaciones pluviales.

Es así que, los gobiernos regionales y locales comprendidos, en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de distintas carteras del Ejecutivo deberán seguir con la realización de las mencionadas acciones, las cuales deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento.

Además, estas medidas podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su cumplimiento, sustentados en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Cabe mencionar que, en el decreto supremo se brinda detalles con respecto al financiamiento. Sobre ello, indican que las acciones previstas se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados. "Sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público", precisan.

En conclusión, el presidente José María Balcázar, la premier Denisse Miralles y otros ministros firmaron el decreto que aprueba extender el estado de emergencia en distintos distritos debido a los desastres reportados por intensas lluvias.

