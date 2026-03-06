Alerta en el VRAEM: Desborde de río Sankirhuato inundó el distrito Ayna San Francisco, en Ayacucho

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A causa de las intensas lluvias registradas en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en el distrito Ayna San Francisco, en la provincia de La Mar, en la región Ayacucho, se ha desbordado el río Sankirhuato alertando a los pobladores.

Alerta por fuerte temporal de lluvias

Desde aproximadamente las 2 de la madrugada de este viernes, el VRAEM ha sido golpeado por una tragedia a causa de la crecida del río Sankirhuato que atraviesa el distrito ayacuchano de Ayna San Francisco debido a que provocó que el agua ingrese a las viviendas de los residentes lo que derivó en inundaciones y daños materiales.

De acuerdo a los primeros reportes, el lodo ha inundado las calles de la jurisdicción e inclusive el agua ha llegado a la plaza principal en el barrio 4 de octubre. En algunos videos que circulan en las redes sociales se observan vehículos arrastrados así como calles totalmente inundadas.

En el momento del hecho, las personas pernoctaban sin presagiar el desastre que vendría posteriormente. Frente a ello, se activaron de manera inmediata las alarmas y las instituciones del Consejo Regional de Defensa Civil salieron en ayuda de las familias afectadas.

En tal sentido, las autoridades han priorizado evaluar los daños tras este desborde con la finalidad de reubicar a los damnificados para acto seguido iniciar con las labores de limpieza de la ciudad.

¿Qué dijo la Municipalidad de Ayna San Francisco?

Por su parte, mediante sus canales oficiales, la Municipalidad de Ayna San Francisco informó que se encuentra atendiendo esta emergencia tras el desborde del río Sankirhuato.

"A través de la Oficina de Defensa Civil se vienen realizando coordinaciones de cooperación interinstitucional para la atención de la emergencia, gestionando el apoyo con maquinaria pesada para las labores de limpieza, rehabilitación de vías y mitigación de riesgos en las zonas afectadas", indicó.

Adcionalmente, la comuna sostuvo que se encuentra realizando el contacto y verificación de la información para conocer si es que existen personas que hayan desaparecido.

"Hasta el momento no se tiene una cifra confirmada de personas desaparecidas", detalló reafirmando así su compromiso de trabajar de manera articulada con el obejtivo de salvaguardar la integridad de la población.

